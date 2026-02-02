住信SBIネット銀行とマネックス証券、金融商品仲介に関する業務提携を開始

マネックス証券株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明 祐子、以下 「マネックス証券」）と金融商品仲介業に関する業務委託契約を締結し、2026年２月２ 日（月）より、住信SBIネット銀行のお客さま向けに国内株式や外国株式をはじめとする金融商品・サービスの提供（以下、「本提携」）を開始しましたので、お知らせいたします。

本提携について

NTTドコモグループの住信SBIネット銀行とマネックス証券、株式会社NTTドコモ（以下、「NTTドコモ」）は2025年12月に業務提携契約を締結し、グループ３社のサービスやノウハウを連携させることで、「お客さまのあらゆる場面に寄り添う新たな金融体験の創出」と「金融の新しいスタンダードの創造」の実現に努めております。

今回開始する金融商品仲介業務では、住信SBIネット銀行のお客さまへ、住信SBIネット銀行のウェブサイトを通じてマネックス証券の証券総合取引口座開設のご案内を行います。口座開設により、マネックス証券の投資信託、株式、ETFをはじめとしたさまざまな金融商品およびサービスをお取引・ご利用いただけるようになります。

本提携は、住信SBIネット銀行とマネックス証券のお客さまの幅広いニーズにお応えするために進めているグループ協働の一環であり、2026年８月（予定）には銀行口座と証券口座の同時開設、利便性の高い資金スイープサービス、３社連携による魅力的な優遇特典等の提供などの準備を進めております。また、今後両社で魅力的なキャンペーンの開催も予定しております。

住信SBIネット銀行は、お客さまのさまざまなニーズにお応えすべくデジタルバンクを通じ、外貨預金・ロボアドバイザーなどの商品・サービスを提供してまいりましたが、このたびマネックス証券の取扱いを開始することで、ご提供するサービスラインアップのさらなる拡充を図り、お客さまに、新たな資産運用のお取引機会を創出してまいります。

マネックス証券は、ドコモグループ唯一の証券会社であり、豊富な商品ラインアップを持つという強みを生かし、本提携により、これまで以上に多くの個人投資家のみなさまの資産形成や資産運用を支援し、顧客基盤のさらなる拡大を実現できるものと期待しております。

各社会社概要

住信SBIネット銀行の会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5159/table/557_1_2375936e43c9a44f611911f00bc7c131.jpg?v=202602020321 ]

マネックス証券の会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5159/table/557_2_1e61fbffc6a00f9355a00b8960ddcc81.jpg?v=202602020321 ]

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

これからもマネックス証券は、お客様一人ひとりのライフステージにあわせた金融サービスを提案することで、お客様の資産形成を一貫してサポートしてまいります。

以上