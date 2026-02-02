777TOWN.net×ネットカフェコラボ開催中！公認店舗の特設ページから有料会員登録すると豪華アイテムをプレゼント！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年2月2日（月）から全国に約850店舗ある「777TOWN.net」の公認ネットカフェとゲーム内の豪華アイテムが貰えるコラボキャンペーンを実施いたします。

■コラボキャンペーン概要

全国の「777TOWN.net」が遊べる公認ネットカフェにて、期間限定のコラボキャンペーンを開催！期間中にお店のパソコンから特設ページにアクセスして有料会員登録すると、ゲーム内で使える豪華アイテムが合計150個以上もらえます。この機会にぜひ有料会員登録をして450機種以上のパチンコ・パチスロをPCで遊ぼう！

■アイテム詳細

本コラボキャンペーンにて有料会員登録をすると「最高設定・激甘ぐるぐる券」、「共通インテリジェンスオート券」、「共通フラグ券(強)」を合計150個以上プレゼント！アイテムを使って777TOWN.netを楽しもう♪

※アイテム配布のタイミングは入会後の翌週月曜の17時となります（祝日の際は翌日となります）。

※詳細はネットカフェのデスクトップのランチャーに表示されるキャンペーンバナー、またはアイコン、ネットカフェにてゲーム起動後に表示されるゲーム内のキャンペーンバナーから特設ページをご覧ください。

※777TOWN.netの公認ネットカフェ一覧はこちら。

https://www.nepoca.com/TitleInfo/91

【アイテム説明】

１.最高設定・激甘ぐるぐる券

使用したパチスロ台・設定付きパチンコ台の設定を最高設定に、パチンコ台を激甘ぐるぐる状態になります。

２.共通インテリジェンスオート券

自動的に目押しをし、一番効率がよいオートプレイが可能になります。インテリジェンスオート対応機種全てに使用することができます。

【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料 / 形式：月額 / 遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777TOWN_net

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が

24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。