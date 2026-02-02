777TOWN.net×ネットカフェコラボ開催中！公認店舗の特設ページから有料会員登録すると豪華アイテムをプレゼント！
株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年2月2日（月）から全国に約850店舗ある「777TOWN.net」の公認ネットカフェとゲーム内の豪華アイテムが貰えるコラボキャンペーンを実施いたします。
■コラボキャンペーン概要
全国の「777TOWN.net」が遊べる公認ネットカフェにて、期間限定のコラボキャンペーンを開催！期間中にお店のパソコンから特設ページにアクセスして有料会員登録すると、ゲーム内で使える豪華アイテムが合計150個以上もらえます。この機会にぜひ有料会員登録をして450機種以上のパチンコ・パチスロをPCで遊ぼう！
■アイテム詳細
本コラボキャンペーンにて有料会員登録をすると「最高設定・激甘ぐるぐる券」、「共通インテリジェンスオート券」、「共通フラグ券(強)」を合計150個以上プレゼント！アイテムを使って777TOWN.netを楽しもう♪
※アイテム配布のタイミングは入会後の翌週月曜の17時となります（祝日の際は翌日となります）。
※詳細はネットカフェのデスクトップのランチャーに表示されるキャンペーンバナー、またはアイコン、ネットカフェにてゲーム起動後に表示されるゲーム内のキャンペーンバナーから特設ページをご覧ください。
※777TOWN.netの公認ネットカフェ一覧はこちら。
https://www.nepoca.com/TitleInfo/91
【アイテム説明】
１.最高設定・激甘ぐるぐる券
使用したパチスロ台・設定付きパチンコ台の設定を最高設定に、パチンコ台を激甘ぐるぐる状態になります。
２.共通インテリジェンスオート券
自動的に目押しをし、一番効率がよいオートプレイが可能になります。インテリジェンスオート対応機種全てに使用することができます。
【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】
・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料 / 形式：月額 / 遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
パチンココース月額1,100円 （全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://x.com/777TOWN_net
パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が
24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。