「美少女×邪神」ヴァイスとともに戦う放置系タワーディフェンスバトル「邪神戦記ルルイエ少女隊 -クトゥルフ神話TD-」が本日より事前登録開始！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、『邪神戦記ルルイエ少女隊 -クトゥルフ神話TD-』の事前登録および事前登録キャンペーンを2月2日(月)より開始したことをお知らせします。




■『邪神戦記ルルイエ少女隊』とは




「美少女×邪神」クトゥルフ神話に登場する邪神や身体から生えた触手を自在に操る異形の少女たちと共に、神々と戦う放置系タワーディフェンスバトルゲームです。


ド派手な演出と爽快感を味わえるバトルを、タワーディフェンスゲームを未プレイの方でも安心して楽しめるよう直感的な操作ができる設計となっております。




未確認の都市を有した、絶海の孤島≪ルルイエ≫を舞台に




世界各地を襲った天変地異と共に現れたカミの使い――


≪シト≫、そして≪テンシ≫の攻撃にさらされるルルイエ。


身体から生えた触手を自在に操る異形の少女たち――


邪神の力を持つ≪ヴァイス≫に保護された主人公は、


世界の未来を担う力を持った≪銀の鍵≫を巡る戦いに巻き込まれていく。


≪邪神≫か≪カミ≫か――地球（ホシ）の覇権は、ふたつの勢力に委ねられた。


どちらが勝っても絶望……そんな未来に、ヒトとして抗うために。




■事前登録キャンペーン開催！




事前登録開始を記念し、登録者数に応じてリリース後に最大7,000個の原石がもらえる事前登録記念キャンペーンとリリース後に好きなキャラが入手できる「事前登録ガチャ」を開催中です！


事前登録期間中は、1日最大5回ガチャを引くことができます！


毎日ガチャを回してお気に入りのキャラを手に入れよう！


さらにガチャの個人回転数、登録者全体の累計回転数に応じて、リリース後に最大3,000個の原石がもらえます。


事前登録者数とガチャ回転数の目標を達成することで、リリース後に最大10,000個の原石(ガチャ33回分)と事前登録ガチャで入手したお気に入りのキャラがもらえるキャンペーンを開催しておりますので、是非ご参加ください。




■事前登録開始を記念したプレゼントキャンペーンも実施！




公式Xアカウントをフォローし、投稿されるキャンペーンをリポストすることで、


最大1万円分のAmazonギフトカード番号が100名に当たるキャンペーンを開催！




詳細は公式Xアカウントをご確認ください。




▼事前登録はこちらから


https://rlyehshoujotai.games.dmm.com/


▼公式Xアカウント


https://x.com/rlyehshoujotai





※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式Xのチャットまでお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。




▼製品概要


・タイトル：『邪神戦記ルルイエ少女隊 -クトゥルフ神話TD-』


・ジャンル：放置系タワーディフェンスバトル


・プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER） Android（DMM GAMES STORE）


・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC


・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）




▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/




▼注意事項


・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時に


　ゲーム内プレゼントから受け取れます。


・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。


・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。