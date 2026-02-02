「森に浮かぶ、くつろぎの空間」阿佐ヶ谷に河北総合病院 健診メディカルサロンが誕生

社会医療法人 河北医療財団

社会医療法人 河北医療財団(東京都杉並区、理事長 河北博文)は、2026年2月2日（月）、これまでの「河北健診クリニック（高円寺）」を移転・リニューアルし、河北総合病院内に『健診メディカルサロン』をグランドオープンいたします。

新施設はJR阿佐ケ谷駅から徒歩3分、昨年新築移転した“森の中の病院”をテーマとした「河北総合病院」の最上階（9階）に位置します。97年の歴史に裏打ちされた確かな医療体制はそのままに、「森に浮かぶサロン」をテーマとした、心からくつろげる空間で価値ある健診を提供いたします。

ラウンジ

■ 新施設の4つのポイント

1. ワンフロアで完結する、ストレスフリーな設計

受付から検査、お会計までがすべてワンフロアで完結します。MRI検査とTV検査室は河北総合病院と共用しますが、専用エレベーターを使用。バリアフリーにも対応したシンプルな動線で、スムーズに受診いただけます。また、プライバシーに配慮した眺望抜群の「女性専用エリア」も完備しています。

開放感のあるコリドー女性専用エリア

2. がんの早期発見を目指す、充実の検査コース 人間ドックのコース内容を刷新

・ スタンダードドック： 胃がん検診に内視鏡検査、肺がん検診に胸部CT検査を標準設定

・ プレミアムドック： 大腸内視鏡検査までカバーする手厚いコース

すべての人間ドックコースで、受診当日に医師から丁寧な結果説明をおこなっています。

3. 不安を和らげる「鎮静下内視鏡検査」の導入

「胃カメラが苦手」という方のために、鎮静剤を使用した内視鏡検査を開始します。検査後は、広々としたリカバリー室でゆったりとお休みいただけます。検査枠を拡大し、検査は経験豊富な女性の専門医4名を中心に実施、安心感のある体制を整えました。

内視鏡検査室3室完備リカバリー室

4. 待ち時間を短縮する「健診DX」の推進

専用タブレットによる自動誘導システムを導入しました。各ブースの混雑状況に合わせて最適な順番でご案内するため、待ち時間が短縮されます。また、Web問診や健診サポートアプリを導入しているので、健診結果はスマートフォンでご確認いただけます。

専用タブレットによる自動検査誘導

■ 「健診メディカルサロン」 心を満たす、7つの安心

1. 質の高い人間ドック・健康診断を、くつろぎの環境で提供

2. 医師による対面での丁寧な結果説明

3. 健診結果は翌日からスマホで確認可能

4. 一人ひとりに最適ながん検診

5. 不安や苦痛を軽減する鎮静下内視鏡検査

6. 低線量胸部CTによる肺がん検診

7. 河北総合病院と連携したシームレスな医療体制

■ 企業・健康保険組合ご担当者向け施設見学会のご案内

従業員様の健康管理をご検討中の担当者様に向けた見学会を開催いたします。

日程： 2月12日(木)、18日(水)、26日(木)、3月4日(水)

お申し込み： メール（kenshin@kawakita.or.jp）にてお問い合わせください。

■ 施設概要

名称： 河北総合病院 健診メディカルサロン

所在地： 東京都杉並区阿佐谷北1-6-1 河北総合病院9F (JR阿佐ケ谷駅より徒歩3分)

TEL: 03-5356-7575

E-mail: kenshin@kawakita.or.jp

事業内容： 人間ドック、各種がん検診、一般健康診断、特定保健指導

公式サイト： https://hospital.kawakita.or.jp/kenshin/index.html