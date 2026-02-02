アポロ（Rakuten Music）の新曲、映画『炎かがよへ』の主題歌採用決定!3rdシングル「炎かがよへ」3月25日（水）リリース、再生キャンペーンもスタート!!

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

「Rakuten Music所属 第1弾 次世代メジャー・シンガー発掘オーディション」グランプリを受賞した

アーティスト・アポロがメジャー3rdシングル「炎かがよへ」の配信を発表した。

アポロは「Rakuten Music」が2022年10月より開催した同オーディションにおいて、「Rakuten Music」初の所属アーティストとしてオリジナル楽曲の配信とアーティスト活動全般のサポートを受ける権利を獲得、2023年8月にはプレデビュー、2024年8月にメジャーデビューしたアーティスト。

そのアポロのメジャー3rdシングル「炎かがよへ」が2026年春全国公開の映画『炎かがよへ』の主題歌に決定した。この映画『炎かがよへ』は、鎌倉時代から400年続く戦国大名蘆名氏の18代当主となった蘆名 盛隆の生涯を描いた作品で、荒木 飛羽氏、元之介氏や特別出演として京本 政樹氏など豪華キャストが出演している。

今回、このシングルの配信を記念したキャンペーンもスタート、「Rakuten Music」で「炎かがよへ」を再生された方のなかから抽選で映画「炎かがよへ」関連グッズがプレゼントされる。

【アポロコメント】

初の映画主題歌を任せて頂けるなんて…感無量です。

映画と同じ名を冠した哀しくも美しい壮大なラブソング。

お気に入りポイントは歌詞に織り込まれた古語表現。読みながらだと更に曲の世界が広がると思います。

映画と合わせて是非沢山お聴き下さい！

【楽曲情報】

炎かがよへ / アポロ

2026年3月25日(水)配信

M1. 炎かがよへ

M2. 炎かがよへ（Instrumental）

（作詞： 沢田 美佳、アポロ 作曲： 西岡 和哉）



【映画情報】

公式HP： http://homurakagayoe.jp (http://homurakagayoe.jp)

公開：2026年4月3日（金）全国公開

出演： 荒木飛羽／元之介 樋口日奈 ゆうたろう／吉田メタル 松大航也 杉江大志 翔／

佳久 創 加藤小夏／ダイアモンド☆ユカイ 蒼井翔太（ナレーション）／

原 嘉孝 戸塚祥太／京本政樹（特別出演）／中村梅雀

原作・製作総指揮： 堀江 圭馬

監督： 松田 圭太

脚本： 冨岡 淳広、松田 圭太

音楽：朝倉 紀行

主題歌：「炎かがよへ」 アポロ（Rakuten Music）

(C)2026「炎かがよへ」製作委員会

【キャンペーン概要】

内容： 「Rakuten Music」にて、アポロのメジャー3rdシングル「炎かがよへ」を再生した方の中から抽選で映画『炎かがよへ』関連グッズをプレゼント

キャンペーン期間： 2026年3月25日（水）10:00～2026年4月7日（火）23:59

※キャンペーン詳細は別途「アポロ 公式HP」にて公開予定です。

【SNS】

アポロ 公式HP

https://apollo.bitfan.id

アポロ 公式X

https://twitter.com/Apolonchocolate