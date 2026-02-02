AI不動産投資のRENOSY、読売巨人軍のオフィシャルライフデザインパートナーに就任

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 ⿓、証券コード：3491、以下「当社」）が運営するAI不動産投資「RENOSY（リノシー）」は、読売巨人軍（以下、読売ジャイアンツ）との間で「スポンサー契約」を締結いたしました。

これにより、RENOSYは新設される「オフィシャルライフデザインパートナー（OFFICIAL LIFE DESIGN PARTNER）」に就任いたしましたのでお知らせいたします。

◆ スポンサー就任の背景と目的

当社が運営するAI不動産投資「RENOSY」は「不動産による資産形成を、あたりまえにする。」というブランドビジョンを掲げ、資産形成を考え始めたすべての人々が不動産による資産形成を実現できることを目指しています。投資用不動産における売上実績（＊1）・買取実績（＊2）ともに全国No.1を獲得するなど、資産形成における新たなスタンダードを提案しています。

読売ジャイアンツは1934年の創設後、日本に「野球」というスポーツ文化を根付かせています。また、これまでに数多くのリーグ優勝、日本一を成し遂げ、現在に至るまで数々のプレーで多くのファンに感動を与え続けています。

この度、飽くなき挑戦を続ける読売ジャイアンツの姿勢に深く共感し、スポンサーシップを通じてチームのさらなる飛躍を応援・支援するとともに、「オフィシャルライフデザインパートナー 」として、読売ジャイアンツを愛する多くのファンの皆様へ、RENOSYが選択肢として提案する「新しい資産運用の形」を広くお届けしていくことを目指します。

◆ スポンサーシップによる主な活動内容

・東京ドーム内での広告掲出

読売ジャイアンツの本拠地である東京ドームのメインビジョン及びビッグボードに、「RENOSY」のCM放映や広告が掲出されます。

・ゲームデー（冠協賛試合）の開催

2026年5月27日（水）に開催される巨人軍の主催試合において、RENOSYプロデュースによる特別な観戦体験を冠協賛試合として実施予定です。詳細が決まり次第、お知らせいたします。

・RENOSYによる特別な体験の提供

読売ジャイアンツのファンの皆様へ向け、不動産投資をより身近に感じていただくため東京ドーム内パーティールームでの限定コンテンツやキャンペーンを順次展開してまいります。

その他にも施策を予定しております。

※本プレスリリースに記載されている会社名・団体および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

◆ 読売ジャイアンツについて

1934年に創設された日本で最も歴史のあるプロ野球球団。本拠地・東京を舞台に、これまでリーグ優勝48回、日本シリーズ優勝22回を重ねており、いずれもプロ野球12球団で最多となる日本一、リーグ優勝の回数を誇っています。90年あまり続く日本プロ野球界をけん引し、その試合とスター選手の存在を通じて多くのファンの方々に野球の魅力を届けることを目指して活動しています。

◆ AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」

「RENOSY（リノシー）」はテクノロジーを活用したAI不動産投資サービスです。購入・管理・売却をワンストップで提供することで安心・簡単・最適な不動産による資産形成を実現し、運用効果を最大化します。商品ラインナップをマンション、アパート、戸建てなどに拡充しています。東京商工リサーチが行った調査では、投資用不動産における売上実績（＊1）・買取実績（＊2）ともに全国No.1を獲得しています。

（＊1）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用マンションおよびアパートの売上実績で全国No.1を獲得」（2025年3月11日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/dby19it2v__h611_/

（＊2）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用不動産の買取実績で2年連続全国No.1を獲得」（2025年12月22日発表）

https://www.ga-tech.co.jp/news/b_p8unvt3m2nfikd/

◆ GAテクノロジーズ概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口⿓

URL：https://www.ga-tech.co.jp

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、株式会社スピカコンサルティング、RW OpCo, LLCなど計30社 ※他、RW OpCo, LLC以下に28社