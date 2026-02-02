海原やすよ ともこさんが春の引越しの悩みにアドバイス！新生活は電気もガスも関西電力！新ＣＭが２月２日（月）より放映開始

関西電力株式会社

関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区 取締役代表執行役社長 森 望）は、２０２６年２月２日（月）～２０２６年４月３０日（木）の3ヶ月間、「引越すなら、電気もガスも関西電力！キャンペーン」を実施します。あわせて、漫才師の海原やすよ ともこさんが出演する新ＣＭ「新生活に、いい選択。『手続きの化身』篇・『インタビュー』篇」の放映を開始します。春の引越しシーズン、頭を悩ませる引越し手続きについてスマートにアドバイスするおふたりに注目です！

■新TVCM概要

１.関西電力 新生活に、いい選択。「手続きの化身」篇

URL：https://www.youtube.com/watch?v=TIP4XQGTkfc(https://www.youtube.com/watch?v=TIP4XQGTkfc)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TIP4XQGTkfc ]

引越しには、電気やガスをはじめ様々な手続きがつきもの。引越し準備中のとある親子のもとにも、様々な「手続きの化身」たちが「手続き！終わった？」と次々現れ大混乱。そこへ救世主のように、やすよさんとともこさんが登場！「関電なら電気もガスもまとめて、スマホで手続き簡単」と、親子の悩みにアドバイスします。

２.関西電力 新生活に、いい選択。「インタビュー」篇

URL：https://www.youtube.com/watch?v=kfQVmpoPrzg(https://www.youtube.com/watch?v=kfQVmpoPrzg)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kfQVmpoPrzg ]

引越し直後のやすよさんとともこさんを突然囲む報道陣。「勝因は？」と問われたともこさんは、「引越すなら電気もガスも関西電力と信じていたから」と達成感に満ちた表情で、堂々と答えます。プラン通りに引越しを終え、安心して輝かしい新生活へ。ヒーローインタビューさながらの雰囲気にご注目ください。

■海原やすよ ともこ（うなばらやすよ ともこ）さん プロフィール

大阪府出身、1992年結成の姉妹漫才師。上方漫才の名門一家に生まれ、中田ボタンに弟子入り。若手時代には数々のお笑い賞レースを席巻し、2012年・2017年「上方漫才大賞」を2度受賞。

2020年には吉本興業常設劇場の新看板に就任。「やすとものどこいこ!?」(テレビ大阪)「草磲やすともの うさぎとかめ」(読売テレビ)など、冠番組でメインMCを務め、幅広く活躍中。

■キャンペーンについて

当社は、新生活を迎えるお客さまに関西電力の「電気」と「ガス」をお選びいただけるように、２０２６年２月２日（月）から２０２６年４月３０日（木）までの３ヶ月間、「引越すなら、電気もガスも関西電力！キャンペーン」と題して、電気とガスのキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、期間中に、引越しに伴い、対象の電気料金メニューを関西電力のＷＥＢサイトから新規でお申込みいただき、かつ「はぴeみる電」に本登録いただいたお客さまを対象に最大１０,０００円分のＡｍａｚｏｎギフトカードを抽選で合計１，０００名さまに進呈させていただきます。

また、期間中に、関電ガス「なっトクプラン」を新規でお申込みいただいたお客さまは、関電ガス基本料金を２ヶ月分無料といたします。

お申込み条件や特典などの詳細については＜キャンペーンの概要＞をご確認ください。

新生活に、いい選択。電気もガスも、この機会にぜひ関西電力をご利用ください。

＜キャンペーンの概要＞

詳しくは以下キャンペーン特設WEBサイトをご確認ください。

URL：https://kepco.jp/gas/lp_gas/(https://kepco.jp/gas/lp_gas/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=gas_2026win)