株式会社アルム

株式会社ディー・エヌ・エー（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟、以下 DeNA）の子会社である株式会社アルム（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：大谷駿明、以下 アルム）は、医療法人裕徳会 よこはま港南台地域包括ケア病院（所在地：神奈川県横浜市、院長：藭谷周良、以下 よこはま港南台地域包括ケア病院）とICTとデータの力を活用した医療現場のDXを推進し、医療従事者の業務効率を改善することで、持続可能な医療提供体制の構築に貢献することで合意し、2026年1月に業務協定を締結しました。

年々複雑化し、高度化と多様化が求められる日本の医療現場ではこれまで以上に業務の効率化と生産性向上が喫緊の課題となっています。中でも看護の現場では、記録や情報共有などの間接業務に割かれる時間が長く、業務が極度に逼迫しています。その結果、看護師が本来注力すべき患者さんとの対話や個別のケアといった質的な看護業務への時間確保が困難な状況が続いており、患者ケア業務の質が維持しにくい状況が深刻化しています。

このような背景から、限られたマンパワーで患者ニーズに応えるためには、医療現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）の促進が最重要課題となっています。

本業務協定の目的は主に以下の通りとなります。

- 病院、医療従事者の現状、特に看護業務における現場の課題を把握し、ICTを活用した具体的な解決方法を模索する。- 解決した先にある姿として「医療従事者が働きやすく、やりがいをもち、患者と医療従事者の双方にとって安全な医療を提供できる現場」の実現を目指し、そのための効果的なDXモデルを構築する。

両者は本連携協定を基に、医療現場のニーズ、特に看護業務における非効率性の抜本的な解消を目的とした課題抽出とソリューションの実装・効果検証を進めます。

具体的には、地域医療機関の業務効率化におけるモデルケースと位置づけ、このモデルで得られた知見と具体的な成果を同様の課題を抱える他の地域医療機関へも展開することで、全国の地域医療提供体制のサステナビリティに貢献してまいります。

医療法人裕徳会 よこはま港南台地域包括ケア病院 院長 藭谷周良

よこはま港南台地域包括ケア病院では、日々患者さんに向き合う看護師たちの切実な声を背景に、ICT・医療DXを活用した抜本的な業務改革に踏み出します。現在の看護現場は、書類作成や記録業務、医師・コメディカルとの調整、高齢者・認知症患者の増加などにより業務が極度に逼迫しています。その結果、本来最も大切にしたい「患者さんのそばに寄り添い、手を握り、心に耳を傾ける時間」が奪われているのが現実です。多くの看護師は、「もっと患者さんと話したい」「不安に寄り添いたい」と願いながらも、業務に追われ、十分なケアを提供できないことに葛藤と無力感を抱えています。この現状を変えない限り、医療の質も、医療者の誇りも守れません。そこで当院は、株式会社アルム様との連携により、看護業務の大幅な簡素化・効率化を実現し、看護師が“患者さんのために使える時間”を取り戻すことを目指します。本取り組みは、人手不足の対策にとどまらず、「人にしかできない看護」を再び医療の中心に据える挑戦です。全国に先駆けた実践モデルとして成果を発信し、日本の医療現場に、看護の誇りと温もりを取り戻す変革を広げてまいります。

株式会社アルム取締役副社長COO兼CTO 菅原賢太

DeNAのホーム横浜において、常に患者ファーストで地域の皆様に医療サービスを届ける「よこはま港南台地域包括ケア病院」様にご協力を頂きながら、アルム及びDeNAが持つインターネット及びAIの強みを活かしたサービスの企画・開発に向けての推進を行えることに感謝しております。一緒になってICT活用による未来の医療の現場の在り方を模索し、医療業界への貢献をしていければと思います。

アルムでは、医療ICTソリューションを提供し、医療DXを推進することで医師の働き方の最適化・効率化も叶えながらも、全ての人へ公平な医療提供の実現を目指してまいります。

■医療法人裕徳会 よこはま港南台地域包括ケア病院について

令和３年５月に横浜市港南区に開院。在宅医療への架け橋として様々な加療とリハビリを提供し、退院後の訪問診療にも取り組む地域に密着した病院。身体拘束ゼロを実現し、職員一丸で横浜一の親切で優しい病院を目指している。https://www.houkatu-hosp.com/

■会社概要

株式会社アルムは「すべての医療を支える会社（All Medical）」として、「Shaping Healthcare」をコーポレートメッセージに掲げ、ICTの力で医療の格差・ミスマッチをなくし、全ての人に公平な医療福祉を実現します。また、医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join」を始めとした医療ICT事業では、グローバル展開に積極的に取り組み、日本発の医療ICT企業として30カ国以上へのソリューション提供を行っています。

○社名：株式会社アルム

○本社：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

○代表取締役兼CEO：大谷 駿明

○設立：2001年4月18日

○資本金：1億円

○ホームページ：https://www.allm.net/