MEDISOセミナーシリーズ～医療系ベンチャーの壁を超える～ vol.21.知財編：MEDISOと考える、知財戦略事始め
第21回MEDISOセミナーでは知財戦略をテーマとして取り上げ、高島国際特許事務所 弁理士かつMEDISOサポーターである馰谷様より、ベンチャーキャピタリストがアセットについて注意深く見るポイントや海外展開を見据えた新規モダリティの知財戦略立案についてご説明いただきます。
また、特許庁総務部企画調査課スタートアップ支援班長の湊様より、特許庁・INPITのスタートアップ知財支援施策についてご説明いただきます。さらに、MEDISO事務局、MEDISO統括プロデューサー兼ゼネラルアンバサダー/LINK-J 曽山氏も交えて、知財戦略検討のタイミングや公的プログラムの活用についてパネルディスカッションします。
知財戦略立案にこれから取り組む、既に取り組んでいるが手探りで進めている、ベンチャー企業やアカデミアの皆様は必見のセミナーです！
https://mediso.mhlw.go.jp/topics_page/20260130-02/
【開催概要】
【日時】2026年2月18日（水）17:00～18:15
【会場】ZOOMウェビナー
【参加費】無料
【定員】オンライン：500名
※ご参加には事前登録が必要です。先着順となりますのでご了承ください。
【主 催】医療系ベンチャー・トータルサポート事業（MEDISO）
【共 催】一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）
【登壇者】
馰谷 剛志 氏｜製薬医学認定士/博士（薬学）/法務修士/弁理士/高島国際特許事務所 弁理士/神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 客員教授/同志社大学 客員教授
湊 和也 氏｜特許庁総務部企画調査課 スタートアップ支援班長
川上 明彦｜株式会社三菱総合研究所 創薬・健康エコシステム本部 MEDISOシニアプロジェクトリーダー
曽山 明彦 氏｜MEDISO統括プロデューサー兼ゼネラルアンバサダー/LINK-J常務理事CEO / 東北大学特任教授 / 株式会社エグゼクティブ・アライアンス代表取締役
【プログラム】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/62973/table/40_1_dd48fb5de4becaaba8d8b2f7f1ea9568.jpg?v=202602020321 ]
【お問い合わせ先】
医療系ベンチャー・トータルサポート事業 MEDISO事務局
株式会社三菱総合研究所
E-mail : mediso_seminar@ml.mri.co.jp
【医療系ベンチャー・トータルサポート事業：https://mediso.mhlw.go.jp/(https://mediso.mhlw.go.jp/) 】
医療系ベンチャー・トータルサポート事業とは、実用化に向けた課題を抱えた医療系ベンチャー企業、アカデミア等と、その解決のためのアドバイスを行う専門家（サポーター※）をマッチングし、研究開発の段階から、臨床現場での実用・保険適用、グローバル市場への進出・普及までを総合的・俯瞰的に見据えた上で、各段階に応じたきめ細かな相談・支援を行う事業です。
※サポーターとは、法規制対応、マーケティング、事業計画、資金調達、経営戦略、知財戦略、国際展開等の各分野の専門家です。