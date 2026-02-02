年齢とともに減少するコラーゲンを効率よく補う、コラーゲンペプチド100％＜マリンコラーゲンペプチド パウダー＞発売

■20代を過ぎると減少するコラーゲン

私たちの体重の約20％を占めるたんぱく質のうち、約30％はコラーゲンで構成され、皮膚をはじめ骨や内臓、血管などに存在します。肌組織は身体の中でも最もコラーゲンが多く、全体の約40％を占めるとされ、特に真皮は約70％がコラーゲンでできています。しかしコラーゲンは、加齢により体内合成が減少し、また紫外線などの外的要因でも減少すると考えられています。20代を過ぎると、体のコラーゲンは減少することが分かっています。

アムリターラでは天然のタラ（鱈）皮から抽出し、より小さな分子量に分解したペプチドタイプのコラーゲンパウダーを発売します。水やお湯などの飲料にさっと溶けて吸収しやすい低分子で、効率よくチャージできます。風味にくせのない顆粒状のため、お好みのお料理や飲み物に溶かして手軽に摂取いただけます。毎日の食生活にプラスすることで、普段の食事からは摂りづらいコラーゲンを手軽に補うことができます。大さじ1杯で約5g（5000mg）のマリンコラーゲンペプチド パウダーが摂取できます。

［こんな方におすすめ］

・コラーゲンを手軽に摂取したい

・しなやかな毎日をおくりたい

・美と健康の土台づくりに

■マリンコラーゲンペプチド パウダーの特徴

・天然のタラ（鱈）を使用

原料の天然タラは、北半球の寒冷な深海域に生息するスケソウダラ（助宗鱈）やマダラ（真鱈）、水揚げの主な海域はアラスカ、ノルウェーです。タラは、脂肪の少ない身質の白身の魚で、身が雪のように白いことから鱈（タラ）と表記されます。

・水のみで抽出した天然タラ皮コラーゲン100％

製造には化学溶剤などは使わず、水のみで抽出されたものを、冷水やお湯などの液体に溶解しやすい顆粒状に加工したペプチドタイプのコラーゲンです。風味にくせがなく、水にもお湯にも溶解しやすく使いやすいので、お飲み物やお料理など幅広くお使いいただけます。

・分子の小さいコラーゲンペプチド

コラーゲンはそのままでは分子量が大きいですが、コラーゲンペプチドは、コラーゲンを熱水で小さく分解しゼラチンにしたものから、さらに酵素（たんぱく質分解酵素）により、より小さな分子量に分解したものです。

＜マリンコラーゲンペプチド パウダー＞

100g 3,240円（税込）

※1日に3～5gを目安にお好みのお料理や飲み物に溶かしてお召し上がりください。大さじ1杯は約5gです。

[Brand Story]

アムリターラは、2008年に誕生した国産オーガニックブランドです。

「いらないものは、いれない」「世の中にないものを生み出す」ことを信念に、自然の叡智が凝縮した化粧品や食品、サプリメントで、体の中からも外からも真の健康美をもたらす商品開発を行っています。

