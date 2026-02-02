HENNGE、サイバーセキュリティ月間に合わせ、ウルトラヒーローたちとセキュリティ対策の重要性を発信する「ウルトラパトロール」キャンペーンを実施

HENNGE株式会社※画像はイメージです。

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、政府が定める「サイバーセキュリティ月間2026」（2月1日～3月18日）にあわせ、サイバーセキュリティ対策の重要性を広める「ウルトラパトロール」キャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、HENNGE公式Xにてクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」のイメージキャラクターであるウルトラヒーローのイメージビジュアルを展開しつつ、SNS上で発信活動を行うほか、ウルトラヒーローのデザインを施した特製ロンドンバスが、都内主要エリアを走行し、サイバーセキュリティへの意識向上を呼びかけます。

◼️SNSキャンペーンについて

概要：HENNGE広報公式Xアカウントにて、サイバーセキュリティの重要性をウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロのイメージビジュアルとともに発信するコンテンツを定期配信します。

アカウント：HENNGE広報Xアカウント（@hennge_pr(https://x.com/hennge_pr))

実施期間：2026年2月2日（月）から2026年3月18日（水）まで、毎週投稿

特別企画：キャンペーン最終日には、プレゼント企画を実施予定です。

◼️「ウルトラヒーロー」ロンドンバスについて

概要：ウルトラヒーローたちのデザインを施した特製ロンドンバスが、都内を走行します。

走行期間：2026年2月21日（土）から2026年3月2日（月）まで

走行場所：秋葉原・新宿・渋谷・東京駅周辺

・ご覧になられる際は、周囲の交通状況と安全を十分にご確認ください。

・車道に出ての鑑賞、撮影等、周囲の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・走行中にドライバーへお声掛け頂く行為は、大変危険ですのでお控えください。

・走行期間、走行エリアはあくまで予定です。天候や交通事情で予告無く変更になる可能性がございます。

◼️サイバーセキュリティ月間について

政府では、毎年2月1日から3月18日を「サイバーセキュリティ月間」と定め、内閣官房国家サイバー統括室（NCO）を中心に、産官学民が連携して、サイバーセキュリティに関する取組を集中的に行っています。

（参照：https://security-portal.cyber.go.jp/cybersecuritymonth/2026/）

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。