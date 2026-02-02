フィジー政府観光局、人気YouTuberカップル「しゅんとさゆり」とハネムーン企画を連携

フィジー政府観光局[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A-gRrxsgEFk ]

フィジー政府観光局（Tourism Fiji／所在地：フィジー・ナンディ）は、日本の若い旅行者層に向けた情報発信強化の一環として、YouTuberカップル「しゅんとさゆり」さんがフィジーを舞台にしたハネムーン旅のYouTube動画（前編・後編）を公開したことをお知らせします。

「しゅんとさゆり」は、人気リアリティ番組で出会い結婚した2人が運営し、夫婦の日常や旅のストーリーを等身大で発信しているチャンネルです。本企画では、ハネムーンという人生の節目の旅を通じて、フィジーでの過ごし方や旅の流れを動画で紹介しています。あわせて、日本語で「Fiji／フィジー」を検索した際に出会う旅コンテンツが、より多様で質の高い体験の記録へと広がっていくことも期待しています。

今回公開された動画では、旅先を「バケーション」だけで選ぶのではなく、自然や文化に触れ、環境保全などの取り組みに目を向けることで、旅の楽しみ方が広がっていく様子も描かれています。ふたりが現地で出会った人々への感謝や、フィジーならではのホスピタリティに心を動かされながら、人生の大切な節目を歩む姿を通じて、フィジーという目的地の多面的な魅力が伝えられています。

公開中のYouTube動画（前編・後編）

前編：『【リベンジ新婚旅行】当日に妻に行き先を伝えた結果…』

サプライズで始まる“ハネムーン旅”の出発から、フィジーでの滞在の様子、ふたりの等身大の反応を通して、旅の空気感を体験できる内容です。

後編：『【感動】涙再び。妻が新婚旅行で過去一の大号泣。』

旅の後半にかけて、出会いや気づきが深まっていく様子を描いています。楽しさだけでなく、文化や価値観、環境への取り組みに触れることで、旅への視点が広がっていく点も見どころです。

※前編・後編は現在、YouTubeにて公開中です。

SNSでも旅の様子を発信中

滞在中から帰国後にかけて、旅の様子がSNSでも複数回にわたり発信されています（関連投稿：計111本）。

移動

フィジーエアウェイズ直行便利用

成田（NRT）― ナンディ（NAN）

旅程：5泊8日（フィジー）

主な滞在先：

- Tanoa International Hotel Fiji（タノア・インターナショナル・ホテル）空港近くに位置するホテルにて、到着後の休憩時間を確保- Yasawa Island Resort & Spa（ヤサワ・アイランド・リゾート＆スパ） 島の自然に囲まれ、文化体験や海で過ごす時間を中心とした滞在- Likuliku Lagoon Resort（リクリク・ラグーン・リゾート） ラグーンエリアの静かな環境の中で、ふたりの時間を過ごす滞在- Sofitel Fiji Resort & Spa（ソフィテル・フィジー・リゾート＆スパ）本島での滞在拠点として、旅の前後に利用フィジー政府観光局について

フィジー政府観光局日本事務所は、フィジー政府観光局から委託を請け、日本からフィジーへの渡航促進を目的に、セールス、マーケティングなど多岐にわたる観光プロモーションを実施しています。「幸せあふれるフィジー（Where Happiness comes naturally）」をブランドメッセージに掲げ、「豊かな自然」「アドベンチャー」「コミュニティとの触れ合い」「リフレッシュ」「グルメ」の5つをテーマに、フィジーの幸せを訴求しています。

