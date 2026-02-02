選挙の後はお得に本格寿司！今年もにぎりの徳兵衛・海鮮アトムで「センキョ割」を実施！2月8日(日)～２８日(土)の期間中「投票証明書、又は今回の選挙だと分かる投票所で撮影した写真」を提示で10％OFF！

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店で、2026年2月8日(日)の衆議院議員選挙の実施を受け、「投票証明書、または今回の選挙だと分かる投票所で撮影した写真」をご提示で、お会計金額が10％ＯＦＦになる「センキョ割」キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンをきっかけに幅広い世代の方が投票に参加することで、社会参加への意識向上、さらに飲食店や専門店の地域活性化につながる取り組みとして、２０２５年7月の参議院通常選挙の際に実施しており、今回が2回目の実施となります。

2月8日(日)～２８日(土)の期間中、にぎりの徳兵衛、海鮮アトム各店で「センキョ割」を実施します！

にぎりの徳兵衛・海鮮アトム「センキョ割」 概要

■実施期間： 2026年2月8日(日)～ 2月28日(土)

■実施店舗：回転寿司業態 にぎりの徳兵衛36店舗、海鮮アトム9店舗 計45店舗

※【にぎりの徳兵衛】富田店・天王店、扶桑店 、関店、桑名店、今伊勢店、稲沢店では実施致しません。

■特典内容：

「投票証明書、または今回の選挙だと分かる投票所で撮影した写真」をご提示で、

お会計金額より10％ＯＦＦさせていただきます。

※1,000円以上のご利用で使用可能です。

※割引上限は5,000円です。

※他の割引との併用はできません。ただし、株主様ご優待ポイント及び、「併用可能」な記載がある物は除きます。

※食べ放題にはご利用いただけません。

■センキョ割公式サイト：https://stores.senkyowari.com/

にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram

https://www.instagram.com/tokubei1971/

にぎりの徳兵衛ブランドロゴにぎりの徳兵衛店舗外観イメージ

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

・HP https://www.kaisenatom.com/

・X https://twitter.com/kaisenatom

・Instagram

https://www.instagram.com/kaisenatom/

海鮮アトムブランドロゴ海鮮アトム店舗外観イメージ