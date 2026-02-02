「TOKYO DIGICONX」開催終了！

XR・メタバース等産業展実行委員会

東京都及びXR・メタバース等産業展実行委員会（以下、「実行委員会」という。）はXR・メタバース、AI、Web3及びコンテンツに関連する都内産業の更なる活性化を図ることを目的として、関連する事業者が一堂に会す「TOKYO DIGICONX（第３回TOKYO XR・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド）」（以下、「展示会」という。）を令和8年1月８日（木曜日）～1月10日（土曜日）の3日間にわたり、東京ビッグサイト南３・４ホールにおいて開催しました。

開催3回目となる今回は、様々な分野の約200事業者が出展する展示商談会を中心に、ビジネスセミナー、ピッチイベント、体験企画等を実施し、3日間で延べ約8千人の方にご来場いただきました。

※実施した各種企画は、会期後もYouTubeのTOKYO DIGICONX公式チャンネルのアーカイブにてお楽しみいただけます。

【アーカイブURL】 https://xr-meta-biz.tokyo/report/

■ 公式アンバサダーせきぐちあいみさんによるオープニングパフォーマンス

会期初日のオープニングでは、小池百合子都知事がビデオメッセージにて、「3回目となる今回も、先端的なデジタル技術を活用した製品・サービスを展開する企業や、デジタル空間を華やかに彩るコンテンツ事業者の皆様が出展してくださいました。商談やネットワーキングだけでなく、最新の知見を得られるセミナー、デジタル空間を体験するコンテンツなど、多彩なビジネスチャンスを提供します。皆様それぞれの強みが融合することで、世界に誇る製品やサービスが生み出されることでしょう。」とコメントしました。

また、実行委員会委員であり(一社)Metaverse Japan共同代表理の馬渕 邦美氏が登壇し、「XRやメタバースの分野は、生成AIをはじめとするAI技術との融合が進み、日々進歩しており、我々のライフスタイルやビジネスシーンに大きな変革をもたらしております。こうした潮流の中で、東京、そして日本の企業がプレゼンスを高めていくためには、ここにいる皆様の持つ技術やアイデアを結び付け、新たな製品やサービスの開発に活かしていくことが重要です。」とコメントしました。

さらに、公式アンバサダーであるせきぐちあいみさんによるオープニングパフォーマンスが実施されました。河野 円（imgee株式会社）氏とコラボしたXRアートパフォーマンスがステージで披露され、会場は多いに盛り上がりました。

■ ビジネスセミナー・ステージイベントの実施

会期中には、XR・メタバース・AI等について学べるビジネスセミナーを実施しました。日本酒の味をAIで表現する「Taste of Water」を制作中の中島良監督、AI映画『グランマレビト』で8月に劇場公開した山口ヒロキ監督、日本初の本格AIアニメ「ツインズひなひま」の制作に携わった飯塚直道氏・黒澤典弘氏が登壇したAI映画の最前線の世界を語る内容から、近田春男氏×菊地成孔氏、Zeebra 氏×☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）氏など著名なアーティストが登壇し、音楽界の重鎮がAIと音楽を語る内容まで多種多様なビジネスセミナーを実施しました。

また、パブリックデイでは、公式アンバサダーのポッキーさんによる、ゲーム実況パフォーマンスを行いました。若年層やファン層を巻き込んだ熱狂を創出しました。

■ 活気のあった展示・商談会

展示会にはXR・メタバース、AI、Web3、コンテンツ等の多種多様な約200事業者が出展しました。会場には、来場者と出展者をマッチングするコンシェルジュブースを設置しました。ご要望に合わせてコンシェルジュがブースを紹介することで、出展者の販路拡大を後押しし、複数の商談機会を創出することができました。

また、会期2日目の閉会後には、出展者が参加するネットワーキングイベントを開催し、情報交換等を目的として、出展者同士の交流を図りました。

■ 参加型体験企画の実施

会場では、XR・メタバース・コンテンツ等の裾野を拡大することをコンセプトとして、来場者が参加可能な６種類の体験企画コーナーを設置しました。体験企画は、初心者から参加できるメタバース講座から、最新のVRヘッドセットが体験できる「Meta Quest 3/3S」体験コーナーまで、多くの来場者が参加されました。また、パブリックデイには、お子様や学生も楽しめるASUSの最新ゲーミングPCコーナー等に活気がありました。

■ ピッチイベントの開催

「DIGICONX THE PITCH（デジコンクス ザ ピッチ）」と題し、展示会の出展事業者が、革新的で将来性のある製品、技術・サービス等について、「デジタルコンテンツが切り拓く新しいサービス・作品」をテーマにプレゼンテーションを行い、そのPR・販路開拓等を後押しするピッチイベントも実施しました。

◆ピッチイベント及び表彰式のスケジュール

1月9日（金曜日）12:15～14:35 ＠光のステージ

◆審査員

石毛 宏明（松竹ベンチャーズ株式会社 取締役・専務執行役員）

せきぐち あいみ（XRアーティスト）

杉山 俊幸（日経BP 総合研究所 チーフコンサルタント 主席研究員）

◆審査結果

■ 展示会開催概要

