2026年も読売巨人軍選手の体調管理を支援！「プラズマ乳酸菌」配合の商品を提供するオフィシャルサプライヤー契約を継続

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長COO 南方健志）とキリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘、以下キリンビバレッジ）は、読売巨人軍（社長 国松徹）と「プラズマ乳酸菌」配合商品を提供するオフィシャルサプライヤー契約を2026年も継続します。

これに伴い、今シーズンの読売巨人軍の活躍を祈念し、選手の体調管理を支援するため、春季キャンプ地にて2026年2月2日（月）に「キリン iMUSE（イミューズ） ヨーグルトテイスト」「キリン iMUSE レモン」「キリン iMUSE 免疫ケアウォーター」を計3,600本贈呈しました。さらに契約期間中である2026年2月１日（日）から2027年1月31日（日）には、「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」などに加え、「小岩井 免疫ケアのむヨーグルト」「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」を随時提供します。

キリングループでは、CSV※1経営における重点課題の一つである「健康」への取り組みとして、独自素材である「プラズマ乳酸菌」を配合したさまざまな商品を展開しています。高まる健康志向と市場の活性化を背景に、キリンビバレッジの「プラズマ乳酸菌」入り飲料の2025年年間販売数量は、前年比約1割増と伸長しました。

読売巨人軍のオフィシャルサプライヤー契約9年目となる2026年も「読売ジャイアンツ女子チーム」への支援を継続します。読売巨人軍の選手を中心に、水分補給や免疫ケア※2のために継続して「プラズマ乳酸菌」配合の商品を摂取している様子をSNSで発信するなど、“免疫ケア”をテーマとしたプロモーションに取り組みます。

※1 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造

※2 健康な人の免疫機能の維持をサポート（プラズマ乳酸菌の研究報告）

（左）読売巨人軍 山崎伊織 投手（中央）キリンビバレッジ(株) 常務執行役員 副社長 谷井光一（右）読売巨人軍 竹丸和幸 投手

●読売巨人軍からのコメント

「読売巨人軍は、『プラズマ乳酸菌』配合の商品を継続摂取することで、今後も選手、スタッフの水分補給や体調管理に役立てていきたいと考えています。」

●読売巨人軍へ提供する対象商品

・「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」（500ml・ペットボトル）

・「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」（500ml・ペットボトル）

・「キリン iMUSE グリーン」（500ml・ペットボトル）

・「キリン iMUSE レモン」（500ml・ペットボトル）

・「キリン iMUSE 免疫ケアウォーター」（500ml・ペットボトル）

・「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」（7日分）

・「小岩井 免疫ケアのむヨーグルト」（115ｇ）

【機能性表示食品】

●機能性表示：本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

●医薬品ではありません。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

■キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」について

「プラズマ乳酸菌」は、健康な人の免疫の維持をサポートする乳酸菌です。世界で初めて※3免疫の司令塔pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけることが論文で報告されています。キリンホールディングス株式会社、小岩井乳業、協和発酵バイオが共同で研究を進め、国内外の大学・研究機関の協力のもと、これまで37報※4の論文発表及び多数の学会発表を行っています。

※3 ヒトでpDCに働きかけることが世界で初めて論文報告された乳酸菌（PubMed及び医中誌Webの掲載情報に基づく）

※4 2026年1月末時点