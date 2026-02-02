タカギ 散水用品 製品カラーをリニューアル

株式会社タカギ

株式会社タカギ（本社：福岡県北九州市、代表取締役：高城いづみ、以下タカギ）は、2026年2月より主要事業の一つである散水用品の製品カラーを、これまでのブルー系から、より住空間に調和するグレーカラーへと順次変更いたします。

カラー変更 対象製品 一部

タカギはこれまで、散水用品の製品色として水をイメージしたブルーを多く採用してきました。一方で、住空間やインテリアへの関心が高まるなか、散水用品も暮らしの一部として空間になじむデザインがより好まれるようになってきました。こうした背景を踏まえ、製品色をグレー調へ変更いたします。

タカギは1979年から45年以上にわたり散水用品の製造販売を行っており、500点以上の散水用品を取り扱っています。今回のカラー変更は、ホースリールや蛇口接続パーツといった散水用品全般を対象としており、今後も対象製品は順次拡大していく予定です。なお、製品の機能や性能に変更はありません。

これからも、機能性や品質はそのままに暮らしに寄り添うデザインを目指し、毎日の生活に快適さと心の潤いを届ける製品づくりを続けてまいります。

対象品番

＜ホースリール＞

●BOXYツイスター（20ｍ/30m）

品番：RC220CG・RC330CG

●オーロラNANO（10m/15m/20m/30m）

品番：RM110CG・RM215CG・RM220CG・RM330CG

＜散水パーツ＞

●以下記載、計40点

品番：G004CG・G015CG・G029CG・G031CG・G036CG・G037CG・G038CG・G039CG・G040CG・G041CG・G042CG・G062CG・G077CG・G080CG・G084CG・G098CG・G099CG・G152CGB・G153CGB・G490CG・GWA61CG・GWF11CG・G044CG・G061CG・G064CG・G065CG・G070CG・G075CG・G076CG・G079CG・G086CG・G096CG・G124CG・G125CG・G147CG・G148CG・G154CG・GWA4411CG・G003CG・G006CGSH

公式サイト

https://www.takagi-member.jp/store(https://www.takagi-member.jp/store?utm_source=other&utm_medium=other&utm_campaign=20260202_pressrelease_HICGcolor)

【株式会社タカギ】

代表者 ： 代表取締役 高城 いづみ

所在地 ： 北九州市小倉南区堀越413

創 業 ： 1961（昭和36）年

資本金 ： 9千8百万円

従業員 ： 1,434人

事業内容： 家庭用園芸用品、家庭用浄水器、省エネ商品の開発、製造、販売・プラスチック射出成形加工・金型事業

URL ： https://www.takagi.co.jp/