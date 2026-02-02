【福島銀行】PayPay株式会社とのキャンペーン実施について

株式会社福島銀行

福島銀行（取締役社長 鈴木 岳伯）は、2月2日（月）より、PayPay株式会社とのキャンペーンを下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。

この機会に当行普通預金口座をPayPayにご登録くださいますようお願いいたします。

キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/99405/table/16_1_2f1c2ad324b2920fcb4cffc11d1712c9.jpg?v=202602020321 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/99405/table/16_2_92e8409de68f062c8dcd34ff57d2eaa5.jpg?v=202602020321 ]

※1 チャージ用口座登録にはPayPayでの本人確認が必要となります。

※2 本キャンペーンの対象の支払い方法はPayPay残高・PayPayポイント・PayPay商品券が対象です。

PayPay残高とPayPayポイントを併用した場合も対象となります。

ただし、PayPayクレジット（青画面）でPayPayポイントを使ってお支払いいただいた場合は対象外となります。

また、全額をPayPay商品券でお支払いいただいた場合も対象外となります。

※3 通信料・医療機関・調剤薬局など、対象外となる店舗・お支払いがございます。詳細はこちら(https://paypay.ne.jp/uploads/event/pdf_bank-20260202_shoplist_01.pdf)。

※4 対象銀行口座登録日の翌日から起算して30日後に付与します。

※5 対象となるお支払いの翌日から起算して30日後に付与します。

※6 1回目のお支払いで200ポイント、2回目のお支払いで200ポイントの合計400ポイントを付与します。

詳細につきましては、PayPay株式会社のキャンペーンサイトよりご確認ください。

詳細を見る :https://paypay.ne.jp/event/bank-20260202/