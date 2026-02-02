「関電ガスなっトクプラン for au」新規申込みで基本料金2カ月分無料キャンペーン開始

auエネルギー＆ライフ株式会社

関西電力株式会社 (本店: 大阪府大阪市、取締役代表執行役社長: 森 望、以下 関西電力)が提供し、auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）が販売代理を行う「関電ガス for au」は、新規お申込みのお客さまを対象としたキャンペーンを2026年2月2日より開始します。

対象期間中に「関電ガスなっトクプラン for au」にお申込みいただいたお客さまには、基本料金が2か月分無料になる特典をご用意しています。都市ガスの契約切替を検討される方に、おトクなキャンペーンです。



※「関電ガスなっトクプランO for au」を含みます。

■本キャンペーンの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124795/table/32_1_a7014cd257edcf78658901c81c139fa6.jpg?v=202602020321 ]

キャンペーンの詳細は下記をご確認ください。

「関電ガスなっトクプラン for au」 はこちら(https://www.au.com/energy/gas/lp/kansai.html)

「関電ガスなっトクプランO for au 」はこちら(https://www.au.com/energy/gas/lp/open_kansai_o.html)



■背景

電気やガスを自由に選べるようになった現在、生活スタイルに合わせたエネルギーサービスを求める方が増えています。特に、進学・就職・引っ越しなど新生活が始まる時期は、光熱費の見直しに適したタイミングです。ご利用いただいているお客さまからも、「料金のおトクさ」に加え「日々の暮らしに役立つ特典」や「電気・ガスのセットによる利便性」など、付加価値の高いサービスへ関心の高まりが寄せられています。

こうしたニーズに応えるため、auエネルギー＆ライフは関西電力と連携し、新生活を迎える皆さまの家計を支える取り組みとして、本キャンペーンを企画しました。

■展望

auエネルギー＆ライフは、電気とガスのセット割やポイント還元を通じて、ご家庭の負担を軽くし、暮らしをより便利にするサービスの拡充を目指しています。

今後も、「Energize Your Life」という企業メッセージのもと、エネルギーを通じてお客さまの毎日をより豊かに快適にすることを目指すとともに、持続可能な社会の実現に向けて貢献を進めてまいります。



■「関電ガス for au」概要

関西電力とauエネルギー＆ライフが提供する都市ガス料金プランで、au をご利用のお客さま向けに電気・ガスをまとめておトクに利用できるサービスです。関西エリアの大阪ガス供給地域にお住まいのご家庭を対象に、セット割やポイント還元などの特典を通じて、毎月の光熱費をより効率的に節約できます。

「関電ガス for au」については、こちら(https://www.au.com/energy/gas/lp/kansai.html)をご確認ください。