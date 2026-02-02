次の旅、タイか、日本か、それとも両方？「トラベロカ Travel to Thailand/Japan」キャンペーン始まる

Traveloka Japan株式会社

航空券、ホテル、アクティビティ、空港送迎、レンタカーなどをオールインワンで予約できる旅行予約プラットフォーム「トラベロカ（Traveloka）」（日本法人本社：東京都港区）は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）までの2ヶ月間、「トラベロカ Travel to Thailand/Japan」キャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンは、人気上昇中のタイ旅行と、身近な国内旅行の2つの旅行需要に応えるものです。タイと日本は、ともに「食」と「おもてなし」で世界中の旅行者を魅了する国。美味しい料理に出会い、人の温かさに癒される旅は、日常から少し離れたい今の気分にぴったりです。

「ビーチリゾートで非日常を味わいたい」「国内でサクッとリフレッシュしたい」--トラベロカは、そんな”心も胃袋も満たされる旅”を応援するキャンペーンとして、「トラベロカ Travel to Thailand/Japan」を開催します。タイや日本国内の航空券・ホテルが特別価格で。最大50%OFFクーポンもご用意。「旅行に行くなら今、トラベロカ」で、春の旅計画をスタートしませんか。

■「トラベロカ Travel to Thailand/Japan」キャンペーン概要

キャンペーン期間：2026年2月1日（日）～ 3月31日（火）

対象：航空券、ホテル、アクティビティ

【Travel to Thailand】タイ旅行がオトクに！なぜ今がねらい目？

昨年2025年のタイへの外国人旅行者数は約3,297万人と前年比7.2%減少（※タイ観光・スポーツ省 2025年統計より）。中国や韓国、台湾からの旅行者が減少傾向にある一方、日本人旅行者は約109万人と前年比4%増加し、主要国の中では数少ない増加となりました。

観光客数が落ち着きを見せている今、パタヤやプーケットの人気リゾートも比較的ゆったりと楽しめるかもしれません。

対象航空会社：タイ国際航空 / エアアジア / ガルーダ・インドネシア航空 / マレーシア航空 / JAL / ANA / タイ・ライオン・エア / ノックエア / ベトジェット 他

対象ホテル：

● バンコク：The Narathiwas Hotel & Residence Sathorn Bangkok / Amari Bangkok / Millennium Hilton Bangkok / Eastin Grand Hotel Phayathai

● パタヤ： Zand Morada Pattaya Hotel / Cape Dara Resort / Amethyst Hotel Pattaya

● プーケット/その他： Saturdays Residence by Brown Starling / STAY wellbeing & Lifestyle Resort / Atta Lakeside Resort Suite等

配布クーポン内容：

● 航空券：1,200円OFF（税込60,000円以上の予約）

● ホテル：1,000円OFF（税込30,000円以上の予約）

● アクティビティ：500円OFF（税込10,000円以上の予約）

● 限定クーポン：最大50%OFF（最大5,000円割引、最低利用金額なし）

https://www.traveloka.com/ja-jp/promotion/travel-to-thailand

※各種クーポンや割引の適用条件は、タイ旅行のみとなります。詳細はキャンペーン特設ページにてご確認下さい。

【Travel to Japan】国内旅行も見逃せない！

国内旅行をお考えの方には、東京・大阪・札幌など主要都市の人気ホテル7施設を対象とした割引クーポンをご用意しています。

対象ホテル：ハイアット リージェンシー 東京 / ホテルグレイスリー銀座 / 品川プリンスホテル / 新宿ワシントンホテル本館 / ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京/銀座 / シタディーン なんば大阪 / ホテルマイステイズ札幌アスペン

配布クーポン内容：

● 航空券：1,000円OFF（税込30,000円以上の予約）

● ホテル：800円OFF（税込20,000円以上の予約）

● 限定クーポン：最大50%OFF（最大3,000円割引、最低利用金額なし）

https://www.traveloka.com/ja-jp/promotion/travel-to-japan

※各種クーポンや割引の適用条件は、国内旅行のみとなります。詳細はキャンペーン特設ページにてご確認下さい。

■トラベロカについて

トラベロカ（Traveloka）は、東南アジアを代表するオールインワン型の旅行予約プラットフォームとして、世界中の何百万人ものユーザーに信頼性の高い、世界水準の旅行体験を提供しています。2012年の創業以来、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムにて事業を展開。アプリのダウンロード数は1億4,000万回を超え、東南アジアで最も人気のある旅行アプリのひとつです。日本法人としては、東京都港区六本木に本社を置く「Traveloka Japan株式会社（Traveloka Japan K.K.）」を設立しました。

トラベロカのミッションは、航空券やホテル、各種体験の予約を、よりシームレスかつ直感的に行えるようにすることで、旅行、ライフスタイル産業に革新をもたらすことです。旅行者が簡単に旅を計画し、より豊かな体験を得られるよう、あらゆるサービスを網羅した旅行予約プラットフォームを提供しています。最先端のテクノロジーと顧客中心のアプローチを駆使し、人々の世界とのつながり方を再定義し、より身近で、楽しい旅行体験を実現することを目指しています。

■トラベロカアプリのダウンロードはこちらから

【会社概要】

会社名：Traveloka Japan株式会社

本社：東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 17階

Travelokaウェブサイト：https://www.traveloka.com/ja-jp