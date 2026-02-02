ニューヨーカー ウィメンズ「きちんとした第一印象を支える。NEWYORKERのリクルートスーツ」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「きちんとした第一印象を支える。NEWYORKERのリクルートスーツ」を自社通販サイトで公開しました。

きちんとした第一印象を支える。NEWYORKERのリクルートスーツ

就職活動やインターン、転職活動など、大切な場面に向けたスーツ選びは、迷うことも多いもの。

リクルートスーツは、派手さよりも清潔感や誠実さが伝わることが何より大切です。ブラックや無地といった基本を押さえた装いは、どの場面でも安心して着用できます。NEWYORKERは、はじめての一着にも選びやすいきちんと感を大切にしたスーツをご提案しています。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-all-recruitsuit?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-all-recruitsuit?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

失敗しないリクルートスーツの基本

色：ブラック

柄：無地

形：シングルのテーラードジャケット

リクルートスーツ選びで大切なのは、流行よりも「きちんと感」と「安心感」。ブラックの無地、シングルブレストのテーラードジャケットは、どの場面でも失礼になりにくい基本です。はじめての一着は、この基準を目安に選びましょう。

スカート／パンツの選び方

まずは王道。安心感のあるスカートスーツ

リクルートスーツの定番として、多くの場面で安心感のあるスカートスーツ。すっきりとしたシルエットは、清潔感と誠実さを演出します。膝の中心からやや隠れる着丈にするとバランスが良く、座った際にも露出を控えられます。迷ったときは、まず選びたい一着です。

動きやすさ重視の方へ パンツスーツ

パンツスーツも、きちんと感を意識することでリクルートの場面にふさわしい装いとなります。センタープレス入りのテーパードシルエットは、すっきりとした印象で足さばきが良く、清潔感のある落ち着いた佇まいに。行動の多い就職活動を支える一着です。

きちんと見える着こなしのポイント

印象を左右する、サイズ選びの大切さ

リクルートスーツは、身体に合っているかどうかで印象が大きく変わります。肩幅や身幅、袖丈、着丈が適切なサイズを選ぶことで、すっきりとしたシルエットになり、誠実さが伝わります。成長期の方は、無理のないフィット感を意識することも大切です。

ジャケットの正しいフィッティングはこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-womens_jacketcoordinate.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#index4

パンツの正しいフィッティングはこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-newyorker_womens-pants-index.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#select

襟付き白シャツが安心な理由

インナー・シャツは、襟付きの白のレギュラーカラーシャツが基本。きちんとした印象になり、面接などの場面でも安心感があります。第一ボタンまで留めることで、清潔感と誠実さがより際立ちます。

おすすめのシャツはこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60616913-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr

自立するバッグで、きちんと感を添えて

バッグは、自立するタイプを選ぶと、きちんとした印象になります。スーツに合わせた黒を基本に、A4サイズが収まるものが安心。装飾は控えめにし、面接や説明会にふさわしいシンプルなデザインを選びましょう。

おすすめのバッグはこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60936810-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr

黒で揃える、小物の基本

ベルトや小物は、装い全体を引き締める役割があります。ベルトやシューズも黒を基本に、装飾の少ないシンプルなものを選びましょう。アクセサリーは控えめにし、必要最小限にまとめることで、落ち着いた印象に仕上がります。

おすすめのベルトはこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60916811-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr

はじめての一着に、NEWYORKERが選ばれる理由

◆日本発のトラディショナルブランドとしての信頼

NEWYORKERは1964年に誕生した、日本発のトラディショナルブランド。着心地・品質・美しい仕立てにこだわり、時代を超えて信頼される一着を作り続けています。



◆日本人の体形に合う設計とものづくり

設立当初から、日本人の体形に合うスーツ設計を追求。ビジネスシーンにふさわしい基準を大切にし、リクルートの場面でも安心して着用できる仕立てです。



◆長く愛用できる一着を提案する姿勢

流行に左右されず、人生の節目を支える一着を提案してきたNEWYORKER。長く着られることを前提としたものづくりが、安心感につながっています。

5号～L25号まで揃う、豊富なサイズバリエーション

5号からL25号までの豊富なサイズ展開により、体型に合ったスーツを選びやすいのもNEWYORKERの特長です。サイズが合うことで、着用時の美しさや動きやすさが向上し、就職活動の場面でも安心して臨むことができます。

さらなるフィット感と、特別な一着を。「パーソナルオーダー」という選択

既製サイズに加え、NEWYORKERの実店舗ではパーソナルオーダーも承っています。体型やこれからの着用シーンに合わせて仕立てることで、はじめてのスーツでも無理のない着心地と美しいシルエットを実現。就活のその日だけでなく、これから先も袖を通す一着だからこそ。大切なスーツを、より安心して選んでいただける選択肢です。はじめてオーダーいただいた方は、4,000円OFFで承ります。

パーソナルオーダーの詳細はこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/atraer-design_price.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr

はじめての方に安心&お得な会員特典

◆すぐに使える1,000円分のポイントプレゼント

◆オンラインストアでのご購入で初回送料無料・返品送料無料

◆パーソナルオーダー4,000円OFF

◆NYオンライン公式LINEをお友だち追加すると2,000円OFFクーポンプレゼント（2026年3月31日(火)まで）

会員特典について詳しくはこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/information-welcome-.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr

2026/3/2(月)正午まで10%OFF！アイテムラインナップ

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60016910-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \39,600

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60226910-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60316910-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \22,000

▽その他 おすすめアイテムはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode10=wrcrt&filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode2=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode10=wrcrt&filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode2=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽NEWYORKER WOMEN アイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=51&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=51&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）