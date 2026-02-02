吉武拓郎パフォーマンスフィジオセラピスト 2025-26シーズン 契約（新規）のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

アルバルク東京は、吉武拓郎パフォーマンスフィジオセラピストとの、2025-26シーズン契約（新規）が決定しましたので、お知らせいたします。



吉武 拓郎（Takuro Yoshitake）

役職：パフォーマンスフィジオセラピスト（スポーツパフォーマンスチーム）

生年月日：1986年6月16日

出身地：福岡県

出身校：神奈川県立保健福祉大学

経歴：

2011-2016：医療法人社団R&O(静岡リウマチ整形外科リハビリ病院・静清リハビリテーション病院)

2012-2016：清水エスパルス非常勤トレーナー

2016-2018：産業能率大サッカー部トレーナー

2019-2025：ＦＣ町田ゼルビア

2019-2024フィジオセラピスト

2025-コンディショニングトレーナー

2026-：アルバルク東京パフォーマンスフィジオセラピスト



コメント：

このたび、アルバルク東京に加入することとなりました吉武拓郎です。

歴史と伝統を持ち、常に高い目標を掲げて挑戦し続けるクラブの一員となれることを、大変光栄に思います。 選手のパフォーマンス最大化とチームの勝利に貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。