吉武拓郎パフォーマンスフィジオセラピスト 2025-26シーズン 契約（新規）のお知らせ
トヨタアルバルク東京株式会社
アルバルク東京は、吉武拓郎パフォーマンスフィジオセラピストとの、2025-26シーズン契約（新規）が決定しましたので、お知らせいたします。
吉武 拓郎（Takuro Yoshitake）
役職：パフォーマンスフィジオセラピスト（スポーツパフォーマンスチーム）
生年月日：1986年6月16日
出身地：福岡県
出身校：神奈川県立保健福祉大学
経歴：
2011-2016：医療法人社団R&O(静岡リウマチ整形外科リハビリ病院・静清リハビリテーション病院)
2012-2016：清水エスパルス非常勤トレーナー
2016-2018：産業能率大サッカー部トレーナー
2019-2025：ＦＣ町田ゼルビア
2019-2024フィジオセラピスト
2025-コンディショニングトレーナー
2026-：アルバルク東京パフォーマンスフィジオセラピスト
コメント：
このたび、アルバルク東京に加入することとなりました吉武拓郎です。
歴史と伝統を持ち、常に高い目標を掲げて挑戦し続けるクラブの一員となれることを、大変光栄に思います。 選手のパフォーマンス最大化とチームの勝利に貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。