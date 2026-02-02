株式会社エール・クリエートとのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社エール・クリエートと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

ゴール裏4列目看板への広告掲出

■契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日

株式会社エール・クリエート 代表取締役 磯山 輝男様よりファン・サポーターの皆さまへ

水戸ホーリーホック様が苦節26年の節目にＪ１昇格を果たされましたこと、心よりお祝い申し上げます。

またＪ１昇格のタイミングでこの度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂きまして大変光栄に思います。

弊社は、水戸ホーリーホック創立以来、クラブとともにビジネスパートナーとして長年にわたり共に歩んでまいりました。

クラブが直面された厳しい時期においても、挑戦を止めることなく歩み続けてこられた姿勢に、深い敬意を表します。

今回のＪ１昇格は、クラブ関係者の皆様、そしてファン・サポーターの皆様が一体となって積み重ねてこられた努力の結晶であり、弊社としても大きな喜びを感じております。

今後も弊社は、水戸ホーリーホック様のさらなる発展に貢献すべく、クラブ、ファン、サポーターの皆様とともに微力ではございますが共に歩み続けてまいります。 これからどうぞよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

株式会社エール・クリエート

■所在地

千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-3-5 大岩ビル

■代表者

代表取締役 磯山 輝男

■事業内容

イベントの企画及び運営

■URL

https://www.yellcreate.co.jp/