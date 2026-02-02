株式会社エール・クリエートとのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社エール・クリエートと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
ゴール裏4列目看板への広告掲出
■契約期間
2026年2月1日～2027年6月30日
株式会社エール・クリエート 代表取締役 磯山 輝男様よりファン・サポーターの皆さまへ
水戸ホーリーホック様が苦節26年の節目にＪ１昇格を果たされましたこと、心よりお祝い申し上げます。
またＪ１昇格のタイミングでこの度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂きまして大変光栄に思います。
弊社は、水戸ホーリーホック創立以来、クラブとともにビジネスパートナーとして長年にわたり共に歩んでまいりました。
クラブが直面された厳しい時期においても、挑戦を止めることなく歩み続けてこられた姿勢に、深い敬意を表します。
今回のＪ１昇格は、クラブ関係者の皆様、そしてファン・サポーターの皆様が一体となって積み重ねてこられた努力の結晶であり、弊社としても大きな喜びを感じております。
今後も弊社は、水戸ホーリーホック様のさらなる発展に貢献すべく、クラブ、ファン、サポーターの皆様とともに微力ではございますが共に歩み続けてまいります。 これからどうぞよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
株式会社エール・クリエート
■所在地
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-3-5 大岩ビル
■代表者
代表取締役 磯山 輝男
■事業内容
イベントの企画及び運営
■URL
https://www.yellcreate.co.jp/