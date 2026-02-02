【シントトロイデン】リーテイルブランディング株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、リーテイルブランディング株式会社様（本社：東京都港区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【リーテイルブランディング株式会社様 コメント】

「このたび、STVV様のスポンサーとして参画できることを大変光栄に存じます。当社はリテール領域を軸に、食・物流・IT・グローバル事業など幅広い分野で成長を続けてまいりました。STVV様が実践されている“挑戦の連鎖を生み出すクラブ運営”は、当社が目指す事業づくりそのものであり、本スポンサーシップを通じて、スポーツとビジネスの融合による新たな価値創出に貢献してまいります」

■会社概要

社名：リーテイルブランディング株式会社

代表者：秋元 之浩

所在地：東京都港区北青山2-12-16北青山吉川ビル9F

事業内容：

購買物流調達支援

バックオフィスサポート

M&A

店舗企画

MD開発

投資事業

食料品、酒類の輸入・販売

コンサルティング事業

公式サイト：https://www.retail-branding.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。