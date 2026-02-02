「ワンちゃん専用バス」で行く「愛犬とはじめての優雅な旅」

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下、クラブツーリズム）は、「愛犬と一緒に旅に出たい」というお客さまの声をカタチにした「ワンちゃん専用バスで行く『愛犬とはじめての優雅な旅』」を販売開始いたしました。

これまでにも「愛犬と一緒にツアーに参加したい」というご要望は多く聞かれましたが、一方で「移動中に愛犬にストレスがかかるのではないか」「愛犬の食事はどうしよう」「愛犬が旅行中に病気になったら…」などの不安から、愛犬との旅をあきらめていた方が多くいらっしゃいました。この度、自らも愛犬家というスタッフがアイデアを出し合い、お客さまの不安を解消し愛犬との旅行を実現していただけるツアーを企画いたしました。

■「愛犬とはじめての優雅な旅」のポイント

・最大お客様13名限定の少人数でご案内します。

・添乗員に加えて弊社スタッフ２名（いずれかはドックトレーナーの資格取得者）が同行します。

お客様のトイレやお買い物、愛犬との写真撮影をご希望の際は、スタッフへお気軽にお声がけください。

・愛犬用のお食事もご用意します。

・万が一の病気や怪我に備えて、夜間救急動物病院が近郊にあるお宿を厳選してご案内します。

・「ワンちゃん専用バス」で移動中も愛犬との時間をお楽しみいただけます

＜ワンちゃん専用バスの特徴＞

１.通常のバスの約２倍、広々とした足元スペースを実現しました。

２.各座席にロールスクリーンを設置しプライベート空間を演出しました。

３.ワンちゃん同士の視線が合いづらくなるよう座席を互い違いに設置しています。

４.カーテンやシートは防水防臭抗菌仕様で安心してお過ごしいただけます。

５.車内はワンちゃんが滑りにくい木目調の床を使用となっています。

※バス席は1人2席でご案内いたします

■愛犬の参加条件 ※全ての条件を満たさないとツアーにご参加いただけません

・予約はお客さま１名につき、愛犬１頭（小型件または中型犬）

・愛犬は日常的に室内で飼育しており、健康状態が良好であり、皮膚トラブルもないこと

・噛み癖など他者に危害を与える心配がないこと

・お客さまが愛犬の安全を確保し、適切に行動を管理（制止）できること

・１年以内に狂犬病ワクチンおよび５種ワクチンを接種していること ※要証明書（コピー）提出

・ヒート（発情期）中ではないこと

■ツアーの一例

＜おひとりさま限定の旅＞『群馬で愛犬と叶える憧れの華やぐ初旅 古民家リトリート「赤城山-懐-」２日間』

＜コース番号＞FZ800-988

＜設定期間＞2026年３月30日・４月２日

＜旅行代金＞100,000円

＜ツアーポイント＞

１.愛犬と泊まれる古民家リトリート『赤城山-懐-』に宿泊

・ベッドで愛犬と添い寝をしていただくことも可能です。

・夕食・朝食は愛犬と一緒にお食事を楽しめるダイニングにてご用意いたします。

・ウッドチップを敷き詰めた広々とした屋外ドッグランもご利用いただけます

２.愛犬のお食事もご用意（１日目：昼食・夕食／２日目：朝食・昼食）

1日目／昼食：鮭のポトフ（120ｇ） 夕食：チキン・セロリ・クコの実のシチュー（80ｇ）

2日目／朝食：鹿肉と玄米のリゾット（80ｇ） 昼食：とりささみボウル（85ｇ）

３.ロックハート城：ドレスを着た愛犬と園内で写真撮影をお楽しみください

４.世界の名犬牧場：関東最大級の広さを誇るドッグラン施設で、愛犬のリラックス効果が期待できるアロマ体験などの「ドックケア講座」を開催します。

＜ツアーの詳細＞https://tinyurl.com/ymv2tnz3

ロックハート城で愛犬のドレス体験関東最大級の広さを誇るドッグラン施設