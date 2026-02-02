【箱根ホテル小涌園】ドラマ化記念 箱根小涌園×『俺たちの箱根駅伝』箱根小涌園で振り返る特別な空間が誕生

藤田観光株式会社

箱根小涌園 (所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、総支配人:柴田 訓）では、2026年12月31日(木)まで、池井戸潤さん原作の書籍 『俺たちの箱根駅伝』のドラマ化(日本テレビ系/2026年秋放送 予定)を記念したコラボレーション企画を実施しております。

『俺たちの箱根駅伝』では、名門大学陸上競技部の復活と、中継に魂を燃やすテレビ局が舞台となり、箱根小涌園に関するエピソードが触れられております。箱根小涌園は名物中継ポイントとして、大勢の応援団やファンが集う場所となりました。箱根ホテル小涌園3階の展示スペースでは、「俺たちの箱根駅伝』についての池井戸潤さんインタビュー」「小涌園と中継チームのエピソード」「初代中継プロデューサー・坂田氏のコラム」と３つのテーマに分けて、展示しております。

本企画と連動し、箱根小涌園内のスーベニアコーナーにおいても書籍を販売しており、本年1月2日のサイン会では、池井戸さんのあたたかいご対応で、会場は終始和やかな雰囲気に包まれ、大盛況で幕を閉じました。

駅伝の歴史とともに歩んできた箱根小涌園で、『俺たちの箱根駅伝』の世界観と駅伝の歴史に思いを馳せながら、当館自慢の温泉でゆったりとお寛ぎくださいませ。

箱根ホテル小涌園 3階 特別展示

俺たちの箱根駅伝』と箱根ホテル小涌園の幸福な関係」をテーマに、駅伝の中継地点「小涌園前」にまつわる特別なエピソードをご紹介しています。

「小涌園前」という中継ポイントは、テレビ中継が始まった当初、日本テレビのスタッフが宿泊先を確保できなかった際に、箱根ホテル小涌園が宿を提供したことがきっかけで誕生しました。

この事をきっかけに、地名ではなく施設名が中継ポイント名として使われるようになりました。

【場所】箱根ホテル小涌園3階

ご宿泊されないお客様も、ご覧いただけます。

小涌園前モニュメント

2024年には、「小涌園前」モニュメントを設置いたしました。中継で用いられる地名がファンの間で象徴的スポットとなった背景を物語る、聖地のひとつです。

モニュメントでの記念撮影後は、駅伝の歴史に思いを馳せながら、足湯をお楽しみください。

【場所】箱根小涌園ユネッサン 芝生広場足湯前

足湯(11：00～17：00)は無料でどなたでもご利用いただけます。

タオルは、元湯 森の湯にて販売しております。

箱根小涌園内における書籍販売

【販売場所】

●箱根ホテル小涌園:フロント前スーベニアコーナー

営業時間 7：00～23：00

●箱根小涌園 天悠ギフトギャラリー

営業時間 ８：00～12：00、15：00～22：00

●箱根小涌園 元湯 森の湯

営業時間 11：00～20：00

【販売価格】

上下巻セット 3,960円(税込)

ドラマ化記念企画 箱根小涌園コラボプレゼントキャンペーン

箱根ホテル小涌園（外観）

『俺たちの箱根駅伝』のドラマ化を記念して、2026年3月31日(火)まで、購読者を対象としたプレゼントキャンペーンが開催されています。

キャンペーンフォームから、感想をお寄せいただくと抽選で、箱根小涌園の宿泊券が当たります。

A）箱根ホテル小涌園 ペア宿泊券 2組

B）箱根小涌園 天悠 ペア宿泊券 2組

C）箱根小涌園 三河屋旅館 ペア宿泊券 2組

D）箱根小涌園ユネッサン ペア招待券 10組

E）箱根ホテル小涌園 ランチビュッフェ ペア招待券 5組

注意事項・キャンペーン詳細はこちら :https://books.bunshun.jp/articles/-/10570

箱根ホテル小涌園 おすすめのご宿泊プラン

【販売期限】2026年3月13日(金)まで

【プラン名】

新春満福 食べて ×４ 遊んで×3 最大1泊４食/夕食前半・ランタン・ショッピング＆温泉プラン

【料金】25,850円～

（諸税込・スタンダードルームType-B（30平方メートル ）1室2名利用時の1名料金）

箱根ホテル小涌園 概要

プラン予約詳細はこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10180370

【所在地】神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297

【アクセス】

(電車をご利用の場合)

小田原駅より箱根登山バスまたは伊豆箱根バスで約40分、「小涌園」停留所下車すぐ

箱根湯本駅より箱根登山バスまたは伊豆箱根バスで約20分、「小涌園」停留所下車すぐ

強羅駅より無料シャトルバスで約15分

(お車をご利用の場合)

［東京方面から］東名高速道路を経た後、厚木ICより約1時間

［静岡・御殿場方面から］東名高速道路を経た後、御殿場ICより約40分

［沼津・三島方面から］国道1号線元箱根より約20分

【客室数】 150室

藤田観光株式 会社案内

公式HPはこちら :https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客 さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HPはこちら :https://www.fujita-kanko.co.jp/ブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

