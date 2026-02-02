【DMM通販】約2万点のホビー・おもちゃ対象「DMMポイント最大50%還元キャンペーン」を開催

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営する「DMM通販」は、2026年2月2日（月）15:00より、ホビー・おもちゃ約2万点の商品を対象としたDMM ポイント最大50%還元キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、フィギュアやプラモデル、鉄道模型、ラジコン、ミニカー、トイガンなど、対象となるホビー関連商品をご購入いただくと、購入金額の最大50％分のDMMポイントを還元いたします。

「DMMポイント最大50％還元キャンペーン」概要

DMM通販は、ホビーを愛する多くのお客様にご利用いただいていることから、日頃ご利用いただいている感謝の気持ちをこめて「DMMポイント最大50％還元キャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンは、毎年多くのホビーファンからご好評をいただいているDMM通販の人気企画です。

期間中は、対象商品をご購入いただくと、購入金額の最大50％分のDMMポイントを還元いたします。

対象商品には、フィギュア、プラモデル、鉄道模型、ラジコン、ミニカー、トイガンなど、コレクション性の高い定番アイテムから話題の商品まで幅広くラインナップしています。

大変お得に、憧れや欲しかったあのアイテム、気になっていた商品を手に入れるチャンスです。新生活のスタートに向けた趣味時間の充実や、自分へのご褒美、コレクションの拡充など、この機会にぜひDMM通販をご活用ください。

＜開催概要＞

キャンペーン名：ホビー ポイント50%還元キャンペーン

開催期間：2026年2月2日（月）15:00 ～ 2026年2月27日（金）15:00

対象フロア：ホビー・おもちゃ

対象商品数：約2万点

キャンペーン内容：以下、指定支払いにて対象商品を購入

支払い方法：クレジットカード/PayPay/DMMポイント

※還元ポイントには利用条件・有効期限がございます。

※対象商品詳細は下記ページにてご確認ください。

キャンペーンページ

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=134ZOuwZ

DMM通販とは

DMM通販は、DMM.comが運営する総合オンラインショッピングサービスです。

ホビー・フィギュアを中心に、アパレル・雑貨・食品など幅広いカテゴリの商品を取り扱っており、特にアニメ・ゲーム・映画などのカルチャー系商品を豊富に取り揃えています。

フィギュアやホビー関連商品はコレクターやファンから高い支持を受けており、DMM限定アイテムや予約限定商品など、ここでしか手に入らない希少なラインナップを多数展開中。

商品選定から配送、カスタマーサポートに至るまで、ユーザーにとって安心で快適なショッピング体験を提供することを目指しています。

公式サイト：https://www.dmm.com/mono/

公式Xアカウント：https://x.com/DMM_tsuhan

合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/