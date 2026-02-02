【名古屋発ステーキハウス ブロンコビリー】福岡県6店舗目、那珂川市にゆめモール内“初”のブロンコビリーゆめモール那珂川店が2月25日（水）にオープン決定！

株式会社ブロンコビリー

ステーキハウス ブロンコビリーを全146店舗展開する株式会社ブロンコビリー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：阪口 信貴）は、福岡県那珂川市に福岡県内6店舗目であるブロンコビリーゆめモール那珂川店を2月25日（水）にオープンいたします。現在、東海地区を中心に全146店舗（東海61店舗・関東51店舗・関西29店舗・九州5店舗）を展開しており、ブロンコビリーゆめモール那珂川店は147店舗目となります。

■2026年最初の新店舗は、福岡県那珂川市の「ゆめモール那珂川」に出店！

1978年 愛知県名古屋市北区で誕生したステーキハウス ブロンコビリーは、東海地区を拠点に関東・関西・九州で、ロードサイドを中心に展開してまいりました。九州地区においては、2022年の大野城御笠川店をはじめ、今回2026年最初の新店舗として福岡県那珂川市の「ゆめモール那珂川」内に、ブロンコビリーゆめモール那珂川店を2月25日（水）にオープンいたします。

ブロンコビリーゆめモール那珂川店は、日常の買い物から外食までをワンストップで楽しめる「ゆめモール那珂川」の中核テナントとして、ブロンコビリーが提供する楽しい食事の時間を通じて、地域の皆さまにより身近な存在となることを目指し、このたび出店を決めました。

2025年に、ブロンコビリーは全国で140店舗を突破いたしました。その感謝の意を込めて、ブロンコビリーゆめモール那珂川店ではここでしか手に入らない限定のオープン記念グッズの配布も予定しています。店舗の場所や日時、グッズの詳細は改めて発表させていただきます。

■ステーキハウス ブロンコビリーについて

ステーキハウス ブロンコビリー外観

1978年名古屋市北区で誕生し、創業48年のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で146店舗（2026年2月2日時点）を展開し、2種類の炭で豪快に焼き上げるアツアツでジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、当社社員が考える期間限定サラダバーなど、食にこだわった美味しさが多くのお客様から支持を集めています。

ブロンコビリーHP :https://www.bronco.co.jp/