【ロイヤルホスト】創業50年以上の伝統が息づく洋食　2月18日（水）グランドメニュー改定、さらなる美味しさと選ぶ楽しさをお届け　定番メニュー「黒×黒ハンバーグ」の贅沢なコンビネーションが仲間入り！

ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は、2026年2月18日（水）にグランドメニューを改定いたします。定番「黒×黒ハンバーグ」の贅沢なコンビネーションメニューの登場や、再販を待ち望む多くのお客様の声にお応えし、待望のメニューが復活いたします。また、店舗でひと手間を加える「ロイヤルのシーフードドリア」や「ロースかつ膳」、ブレックファスト限定の「エッグベネディクトパンケーキ」などの新メニューもご用意いたしました。1971年の創業以来、50年以上にわたって培ってきた洋食の知見と、受け継がれてきた調理技術で仕立てご提供いたします。

※画像はイメージです。

今回の改定では、定番「黒×黒ハンバーグ」のコンビネーションメニューが2品登場。「ロイヤルオムライス（ビーフシチュー）with黒×黒ハンバーグ」は、黒×黒ハンバーグ、オムライス、ビーフシチューといったロイヤルホストらしい洋食の魅力を一皿で味わえる贅沢なメニューです。「黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキン ブラウンバターソース目玉焼き付」は、黒×黒ハンバーグとスパイスで味付けしたチキンを、あつあつの鉄板で一緒に楽しめる満足感のあるメニューです。

また、多くのお客様からのご要望にお応えし、ハーブの香りが爽やかな「グリーンゴッデスドレッシング」が復活。サラダメニューでお選びいただけるほか、新メニューとして「ケールサラダ～グリーンゴッデスドレッシング～」も登場します。デザートには、あんみつにホイップクリームをトッピングした「ロイヤルの白玉クリームあんみつ」がカクテルグラス仕立ての華やかなスタイルにリニューアルして再登場いたします。

その他、店舗のコックがバターでソテーし、白ワインでフランベ（香り付け）したシーフードと自社製のソースを合わせて焼き上げる「ロイヤルのシーフードドリア」や、一枚一枚丁寧に生パン粉をつけてサクッと揚げた「ロースかつ膳」など、店内調理にこだわった商品をご用意。軽食にもおすすめの「海老とチキンのマカロニグラタン」や、ブレックファスト限定メニューの「エッグベネディクトパンケーキ」も登場いたします。50年以上にわたり受け継がれてきた調理技術でお届けする多彩なメニュー。朝のひとときからディナーまで、新たなラインアップの「選ぶ楽しさ」とともに、心豊かな時間をお過ごしください。

ロイヤルホストは創業以来、美味しさと、安全・安心な「食」の提供に向き合ってきました。これからも美味しさとおもてなしの心で皆様をお迎えいたします。

■グランドメニュー改定 販売概要

販売期間：2026年2月18日（水）～

販売時間：10時30分～

販売店舗：ロイヤルホスト 計212店舗

※配信日時点の店舗数です。

※以下の店舗（計16店舗）は一部変更メニューとなります。

駒沢店、駒沢パーククォーター店、神田神保町店、九段下店、秋葉原店、東新宿駅前店、銀座インズ店、八丁堀店、ららテラスHARUMI FLAG店、道玄坂店、高輪店、新横浜駅ビル店、横浜駅前店、名古屋納屋橋店、堀川五条店、京都高島屋S.C.店

※以下の商業施設、病院、空港の店舗（計10店舗）は対象外です。

名古屋星ヶ丘店、九州大学病院店、新千歳エアポートレストラン by ROYAL HOST、羽田空港店、Royal Host centrair gourmet kitchen、神戸空港店、広島空港店、熊本空港店、鹿児島空港店、那覇空港店

※価格と販売期間、販売時間が異なる店舗がございます。 ※一部商品の価格を改定させていただきます。

2026年2月 メニュー改定 新商品（一部）

※画像はイメージです。

※ハンバーグは焼成前のグラム数です。ロイヤルオムライス（ビーフシチュー）with黒×黒ハンバーグ 2,880円（税込3,168円）

黒×黒ハンバーグ（190g）、オムライス、ビーフシチューといったロイヤルホストならではの洋食の魅力を一皿で味わえる贅沢なプレートです。先行販売店にてご好評をいただき、グランドメニューに登場します。

※ハンバーグは焼成前のグラム数です。黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキンブラウンバターソース目玉焼き付 1,930円（税込2,123円）

ロイヤルホスト定番メニューの黒×黒ハンバーグ（190g）とスパイスで味付けしたグリルチキンを組み合わせた満足感のあるメニューです。先行販売店にてご好評をいただき、グランドメニューに登場します。

ケールサラダ～グリーンゴッデスドレッシング～ 630円（税込693円）

ご要望にお応えし、「グリーンゴッデスドレッシング」がついに復活。ハーブの香りが爽やかなマヨネーズベースの味わいは、ケールとの相性も抜群です。ケールの風味をまろやかにし、素材本来の味わいを引き立てます。

ロイヤルのシーフードドリア 1,530円（税込1,683円）

店内のキッチンで炊いたバターライスに、バターでソテーし白ワインでフランベ（香り付け）した海老とイタヤ貝、アメリケーヌソースとチーズが香るモルネソースを合わせて焼き上げました。魚介の旨みを存分に楽しめるドリアです。

海老とチキンのマカロニグラタン 1,080円（税込1,188円）

海老とチキンがたっぷり入ったグラタンです。チーズをかけてこんがりと香ばしく焼き上げました。クリーミーなソースがマカロニにからみます。軽食としてもおすすめの一品です。

※「ロースかつ膳」は一部店舗では販売しておりません。ロースかつ膳 ドミグラスソース 1,780円（税込1,958円）

北海道産ブランド豚「ゆめの大地」のロースに、一枚一枚丁寧に生パン粉をまとわせて揚げました。生パン粉ならではの、立体的でボリュームのあるサクサク食感をお楽しみください。ロイヤルホスト自慢のまろやかなドミグラスソースがかつによくからむ洋食レストランらしい一品です。「ロースかつ膳 特製かつソース」もございます。（1,680円〔税込1,848円〕）

ロイヤルの白玉クリームあんみつ 880円（税込968円）

多くのお客様の声にお応えし、和のデザートが再登場します。ホイップクリームをトッピングし、カクテルグラス仕立ての華やかなスタイルとしてリニューアル。お好みで別添えの黒蜜をかけてお楽しみください。

2026年2月 メニュー改定 新商品（一部）

※画像はイメージです。

※ランチメニューは平日限定、販売時間は10:30～15:00です（平日ランチメニューを実施しない日もございます）。

※ブレックファストメニューの販売時間は、開店から10:30までです。

※一部店舗では販売しておりません。【ランチ】ロイヤルのカツカレーランチ サラダ付 1,780円（税込1,958円）

北海道産ブランド豚「ゆめの大地」のロースに生パン粉をまとわせてサクッと揚げたカツを、程よい酸味と甘さが調和したカレーと一緒にお楽しみください。

※一部店舗では、木・金に販売いたします。※一部店舗では販売しておりません。【ランチ】（火・水）チキンのポルチーニクリームランチ（ドミグラスソース） 980円（税込1,078円）

火曜日と水曜日限定の日替わり洋食ランチ。香ばしくグリルしたチキンに、きのこの旨みをきかせたポルチーニクリームソースを合わせ、ロイヤルホスト自慢のドミグラスソースと一緒に仕上げました。スープ・ライス付きです。

※一部店舗では、月・火・水に販売いたします。※一部店舗では販売しておりません。【ランチ】（木・金）チキンカツ南蛮ソースランチ 980円（税込1,078円）

木曜日と金曜日限定の日替わり洋食ランチ。丁寧にパン粉をつけて香ばしく揚げたチキンカツに、黒酢ソース、タルタルソースをかけました。ボリュームがありながらもさっぱりとお召し上がりいただけます。スープ・ライス付きです。

※一部店舗では販売しておりません。【ブレックファスト】エッグベネディクトパンケーキ（サラダ・ヨーグルト付） 1,380円（税込1,518円）

小さめのロイヤルホスト伝統のパンケーキに、ベーコンとアボカドを重ね、爽やかな酸味とコクのあるオランデーズソースをのせました。ソースが全体をまとめバランスのよい味わいです。お好みでパンケーキシロップをかけてお召し上がりください。サラダ、ブルーベリーヨーグルト付きです。

●主な価格改定商品

一部商品の価格改定をいたします。

黒×黒ハンバーグおよびステーキ商品は+100円から150円（税込110円から165円）の幅で、またコスモドリアとビーフジャワカレーなどは+200円（税込220円）の改定をいたします。その他の商品につきましては、2月18日（水）以降、ロイヤルホスト公式ホームページ内メニューページをご覧ください。

ロイヤルホスト公式ホームページ内メニューページ：https://www.royalhost.jp/menu/

※一部異なるメニューを販売している店舗のメニューページ：https://www.royalhost.jp/menu/region/

■ロイヤルグループ店舗数

https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings