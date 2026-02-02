株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、PayPay株式会社が提供するスマホ決済サービス

「PayPay」に、当行の普通預金口座を初めてご登録いただくお客さまを対象としたキャンペーン（第3弾）を実施します。

これまでのキャンペーンにおきましては、多くのお客さまにご登録いただきました。「PayPay」をご利用で当行の普通預金口座をご登録いただいていないお客さまは、ぜひこの機会をご利用ください。

＜本キャンペーンの概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/313_1_dbc405c84d86f830b4decc2571a6404b.jpg?v=202602020321 ]

※1 口座をご登録いただいてから30日後に付与します。

※2 口座をご登録いただくには、PayPayでのご本人確認が必要です。

※3 対象となるお支払いの翌日から起算して30日後に付与します。

※4 対象のお支払方法はPayPay残高のほか、PayPayポイント、PayPay商品券が対象です。

ただし、全額をPayPay商品券でお支払いした場合は対象外となります。

※5 通信料、医療機関・調剤薬局など、対象外となる店舗・お支払いがあります。