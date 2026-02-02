シリーズ累計18万部突破！『ねないこ だれだ　おばけたちとクッキングBOOK　抜き型つき』２/５発売！ロングセラー絵本のアイテム付きブック最新刊！

株式会社 宝島社

長年愛され続けるロングセラー絵本『ねないこ だれだ』のアイテム付きBOOKシリーズ第5弾となる『ねないこ だれだ おばけたちとクッキングBOOK 抜き型つき』を、2026年2月5日（木）に発売します。

今回のアイテムは、絵本に登場するおばけたちの料理用抜き型とスタンプのセットです。生地に押し当てて型抜きクッキーを作ったり、ごはんを押し詰めておばけ弁当にしたりすれば、お子さまの好奇心をそそるメニューが完成。親子でのクッキングも楽しめます。

誌面では、抜き型を使ったスイーツ＆ごはんのスペシャルレシピを掲載。物語の世界観を美味しく・可愛く再現できる一冊です。

お子さまが喜ぶ抜き型3セット。誌面では可愛すぎるメニューを掲載♪

型を使って様々な料理が楽しめる♪

お絵描きする感覚で可愛いアイシングクッキーか完成★

サイズ（約）

おばけ抜き型：75x64x15mm

おばけスタンプ：66x55x15mm

ねこ抜き型：65x66x15mm

ねこスタンプ：56x57x15mm

ふくろう抜き型：62x74x15mm

ふくろうスタンプ：53x65x15mm

抜き型セットの基本的な使い方

型で抜く

伸ばした生地全体の上に型を置き、押して抜く

詰める

抜き型の内側に食材を入れ、スプーンの背などで押し広げる

顔や線を描く

スタンプでつけた溝をガイドに、チョコペンなどで線をなぞる。

チーズなどの食材に描くなど、アイデアが広がる！

スイーツやお弁当、ディナーにも！ レシピの一部をご紹介

おばけが飛び出すあんバタートースト

そぼろごはんのおばけ弁当

型抜きマッシュポテト

シリーズ累計18万部突破！「ねないこ だれだ」のクッションやライトなどアイテム付きブック好評発売中！

ねないこ だれだ おばけたちとクッキングBOOK 抜き型つき

発売日：2026年2月5日

価格：1639円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD072535

(C)Kaoru Kuroda