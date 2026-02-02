【三日月シーパークホテル安房鴨川】オープンキッチンバイキングで出来立てを味わう。開業4周年お得な2食付き宿泊プラン！ご予約を受付中！！

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：HMIホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する、千葉県鴨川市の「三日月シーパークホテル安房鴨川」は、HMIホテルグループのホテルとして運営を開始して2026年３月で開業4周年を迎えます。開業4周年を記念して”和洋中バイキング”のお得な宿泊プランを期間限定で販売中です。

祝 4ｔｈ！HMIホテルグループ運営開始！開業4周年 お得な2食付き宿泊プラン

開業4周年記念：プラン 1

和洋中オープンキッチンバイキングプラン ★夕食時飲み放題付★

販売期間：2月1日（日）～4月28日（火）のご宿泊

ご宿泊料金：特別価格 平日：17,000円（税込）、土・休前日：20,000円（税込）

※1泊2食付、2名様一室お一人様料金

開業4周年を迎えられるのは、沢山のお客様と当ホテルに関わってくださった皆様に支えていただいたお陰と深く感謝しております。これからも皆様の旅の想い出の一つになるようなホテルを目指してまいりますので、ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。じゅ～っと焼き上げるステーキ、吟味したネタを使ったお寿司、あつあつの天麩羅などご堪能下さい。

※写真はイメージです。

和洋中オープンキッチンバイキング

メニューの一例

・じゅ～っと焼き上げるステーキ ・吟味したネタを使ったお寿司

・あつあつの天麩羅 ・ケーキやアイスなどの食後のデザート

※メニューは一例となりますので、仕入れ状況等によりご提供内容が変わります。

※お申込みご人数が少ない場合は、バイキングを開催出来ない場合がございます。

その際はホテルよりお客様に事前にご連絡させていただきます。

大型スパや展望温泉も完備。一日の疲れを癒してください。

☆開放感いっぱいの温泉！

温泉：展望露天風呂「一望千里の湯」

15：00～23：00 、翌5：00～9：00

10階建ての館の最上階、地上35メートルの高さに設けた展望温泉は、陽光と湯煙が幻想的なコントラストを描きます。

※時間が変更となる場合がございます。

※露天風呂：強風時お客様の安全確保の為、

閉鎖する場合がございます。

一望千里の湯温水プール

☆一日中楽しめるスパ！

ガーデンスパ三日月

平日・日曜日 10:00～18:00 最終受付17:00

土曜日 10：00～19：00 最終受付18:00

トロピカルムードたっぷり リゾート気分満点の屋内スパ。

☆太平洋を一望できる広々とした客室

＜客室の一例＞

和室とツインベッド付和洋室（約45平方メートル ）

海を見ながらゆったりと寛げる和室とツインベッドが付いた洋室。和と洋の融合した広々とした空間でごゆっくりとお寛ぎください。

和洋室

お得な三日月シーパークホテル安房鴨川 和洋中オープンキッチンバイキングプラン

ご予約はこちら :https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/mikazukikamogawa/plans/10114365?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mikazukikamogawa_4th_anniversary_20260130&utm_id=20260130&utm_content=4th_anniversary_2meals_plan

開業4周年記念：プラン 2

鴨川シーワールド1DAYチケット付バイキングプラン ★夕食時飲み放題付★

販売期間：2月1日（日）～4月28日（火）のご宿泊

ご宿泊料金：平日：20,000円（税込）～、土・休前日：23,000円（税込）

※1泊2食付、2名様一室お一人様料金

【開業4周年記念】鴨川シーワールド1DAYチケット付バイキングプラン

ご予約はこちら :https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/mikazukikamogawa/plans/10153248?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mikazukikamogawa_4th_anniversary_20260130&utm_id=20260130&utm_content=4th_anniversary_seaworld_ticket_buffet

<三日月シーパークホテル安房鴨川>

JR安房小湊駅から無料送迎バスを利用。お車の方は海岸線沿いを走る128号線から当館が見えてきます。



〒299-5502

千葉県鴨川市内浦 2781（小湊海岸）

電話番号:04-7095-3115

https://hmihotelgroup.com/mikazukikamogawa/

三日月シーパークホテル安房鴨川