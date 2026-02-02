ダグラスレイン「オールド パティキュラー」《スペシャル・カスクストレングス FOR JIS》「ボウモア 2016」解禁

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（本社：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、インディペンデント・ボトラーの名門ダグラスレイン社によるフラッグシップブランド「オールド パティキュラー」から、日本市場限定の《スペシャル・カスクストレングス FOR JIS》シリーズ最新作として、「ボウモア 2016」（カスクストレングス）を数量限定で発売いたします。

製品の特長

今回到着した「ボウモア 2016」は、近年注目が高まるボウモアの2016年ビンテージを使用。フロアモルティングの影響が色濃く感じられるモルトキャラクターを有し、同シリーズの中でも特に若いビンテージながら、短熟ならではのエネルギーと豊かな個性が詰まったスペシャルボトルです。

《スペシャル・カスクストレングス FOR JIS》は、ジャパンインポートシステムが厳選した樽をカスクストレングスでお届けする、日本市場限定品です。

製品概要

■ ボウモア 2016 9年 ダグラスレイン オールド パティキュラー FOR JIS

・国名：イギリス

・地域：スコットランド

・容量：700ml

・アルコール度数：60.2%

・目安小売価格：\24,090(税込)

テイスティングノート

香り：すぐさまチャーしたパイナップル、続いて甘い麦芽、砂糖漬けのリンゴ、トフィーの香り

味わい：おだやかなピートスモーク、アプリコット、ブラックカラントジャムが感じられる、オイリーで海岸を連想させる味わい

フィニッシュ：長く、幾層にも重なる。よりフローラルなピート、マンゴーが現れ、ジンジャースパイスの余韻が続く

オールド パティキュラー シリーズについて

「オールド パティキュラー」は、厳選されたモルトのみをボトリングするダグラスレイン社のフラッグシップシリーズです。原酒が持つポテンシャルを最大限に引き出すため、熟成年数に応じた明確な度数基準を設け、18年以下は48.4％、19年以上は51.5％でボトリングされています。

それぞれの樽が持つ個性と魅力が最も美しく発揮されるタイミングを見極め、過度な調整を施すことなく、シングルカスクならではの原酒本来の表情を大切にしたリリースを行っている点も、このシリーズの大きな特徴です。

ダグラスレイン社とは

1948年、スコットランド・グラスゴーにて設立されたダグラスレイン社。その前身は、アメリカを主な取引先とする海運業者でした。

当時、世界的にブレンデッドウイスキーの需要が爆発的に高まる中、同社はスコッチウイスキーの輸出業へと進出。その際に蓄えられた原酒ストックを原点として、ダグラスレイン社の歴史は始まりました。

同社が長年にわたり日本のウイスキーファンに愛され続けてきた理由は、何よりも突出した品質へのこだわりにあります。ブレンデッドウイスキーの生産者（ブレンダー）としての一面を持つ同社は、シングルモルトとしての基準に満たない樽を決して無理にリリースせず、すべてブレンデッドウイスキーへと回すという厳格な姿勢を貫いてきました。その妥協なき判断が、同社の高い信頼を支えています。

長年培ってきたブレンダーとしての経験を大いに生かし、「ビッグピート」をはじめとする革新的なエリア別ブレンデッドモルト「リマーカブルリージョナルモルト」シリーズをリリースするなど、伝統に安住することなく、意欲的な挑戦を続けています。

※一般のお客様はお近くの酒販店様へ、酒販店様の新規のお取引に関しては正規代理店

ジャパンインポートシステム（jis@jisys.co.jp）までお問い合わせくださいませ。