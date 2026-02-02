【ウズベキスタン】IT Parkと「IT・クリエイティブ産業育成」に向けた 戦略的パートナーシップ覚書を締結

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、この度、ウズベキスタンで大学運営を行う「Japan Digital University（JDU）」と共に、ウズベキスタン共和国デジタル技術省傘下のIT振興機関・IT Park（The Administration of Technology Park of Software and IT LLC）と3者間で連携し、ITアウトソーシング開発、クリエイティブ人材育成、および技術協力に関する戦略的パートナーシップ覚書（MOU）を締結いたしました。

本件は、2025年12月に開催された「『中央アジア＋日本』ビジネスフォーラム」におけるMOU締結案件のひとつです。

フォーラム全体の開催概要および他案件については、以下のリリースをご参照ください。

「中央アジア＋日本」ビジネスフォーラムにて、現地政府・大学など7機関とMOUを締結（2025/12/22発表）

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/45669/

IT Park（ITパーク）とは

IT Parkは、ウズベキスタン政府主導のもと、スタートアップ支援、ICT人材の育成、オフショア開発の推進などを目的に設立されたテクノロジー拠点です。現在は首都タシュケントの本部を中心に、国内に14の支部を展開しています。

海外展開も積極的に行っており、2025年5月には、アメリカ、ドイツ、韓国、サウジアラビアに続く5番目の拠点として、当社（デジタル・ナレッジ）の東京本社内に「IT Park Tokyo Office」が開設されました。 この拠点を中心に、日・ウズベキスタン間のICT分野における連携強化が加速しており、今回の提携もその強固なパートナーシップを基盤としています。

参考：2025年5月発表「ウズベキスタン IT Park 東京オフィス開設のお知らせ」

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/42337/

IT Park公式サイト

https://it-park.uz/en

本提携の背景と目的

ウズベキスタンでは国を挙げてIT産業の振興に取り組んでおり、特に若年層の豊富な人材リソースが強みです。一方、日本国内ではITエンジニア不足に加え、ゲームやアニメなどのクリエイティブ制作を担うデジタル人材の確保も課題となっています。

本提携は、ウズベキスタンの国家プロジェクトである「IT Park」と連携し、従来のシステム開発だけでなく、「クリエイティブおよびゲーム産業」に特化した人材育成と開発体制を構築することを目的としています。

主な取り組み内容

- クリエイティブ・ゲーム産業における人材育成日本のゲーム開発やデジタルコンテンツ制作のノウハウを活かした教育プログラムを共同で展開し、現地の若手クリエイターを育成します。- ITアウトソーシング（オフショア開発）の推進育成した人材や現地のIT企業を活用し、日本企業からの受託開発（アウトソーシング）を受け入れる体制を整備します。- 技術協力と産業創出両国の技術交流を通じて、ウズベキスタン国内に新たなデジタル産業基盤を作り上げ、持続的な経済発展に寄与します。

今後の展望

本MOUを通じて、ウズベキスタンを「中央アジアにおけるクリエイティブ産業のハブ」へと成長させるとともに、日本企業にとっても信頼できる新たな開発パートナー拠点を創出してまいります。

Japan Digital University（JDU）について

2020年にウズベキスタン・タシケントに開学した、当社が設立・運営する正規の私立大学です。

「日本の質の高い教育を世界へ」というビジョンのもと、学生は現地のキャンパスに通いながら、日本の提携大学の授業をオンラインで受講します。卒業時にはウズベキスタンと日本の「2つの大学の学位」が取得可能であり、高度な日本語力とITスキルを身につけた卒業生を、即戦力として日本企業へ輩出しています。

参考：海外展開支援サービス（JDUサポート）

https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/global/jdu/

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

