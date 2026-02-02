comico、「キスから始まる(ハート)WEBTOON TL漫画賞」を開催！ 入賞者全員に担当が付きデビューまで全面サポート

NHN comico株式会社

NHN comico株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭）が運営する漫画アプリ「comico」は、2026年2月2日（月）より、「キスから始まる(ハート)WEBTOON TL漫画賞」を開催いたします。

■「キスから始まる(ハート)WEBTOON TL漫画賞」特設ページ⇒

https://www.comico.jp/challenge/contest/event/125

近年、comicoではTLを強化ジャンルの一つとして位置づけ、オリジナル作品の制作に注力してまいりました。これまでにロマンスファンタジーTLの『ワンナイトした男は結婚相手でした』、『クズな夫には淫らで最高の復讐を』、『離縁されました。再婚しました。』、『囚われ令嬢は絶対君主を手なずけてしまった』、現代TLの『狼なんか怖くない！』、『ドS執事に花嫁調教されてます』など、数多くのヒット作を輩出しています。

comicoではさらなる作家の発掘を目的に、この度、TLに特化したWEBTOON漫画賞を初めて開催いたします。

今回の募集では、TLジャンルで人気を誇るロマンスファンタジー/現代恋愛から４つのシチュエーションを設定しており、応募者は好きなシチュエーションを１つ選んで応募できます。その作品には、指定された「ヒーローの決めゼリフ」を物語のキーとして盛り込むことが条件です。また、原稿は24コマ（見開き漫画換算4ページ程度 ）から応募可で、未完結でもOK、着色も不要です。プロ・アマ、年齢、性別を問わず、どなたでもご応募いただけます。

「グランプリ」をはじめとする各賞の入賞者には賞金が授与されるほか、すべての入賞者に担当編集者がつき、デビューに向けて全面的にサポートいたします。グランプリおよび準グランプリ受賞作については、comico編集部が着色を施した原稿を制作し、結果発表時に公開いたします。

■「キスから始まる(ハート)WEBTOON TL漫画賞」概要

●開催スケジュール

・募集開始：2026年2月2日(月）

・募集終了：2026年5月6日(水)23:59

・結果発表：2026年7月予定

●募集テーマ

指定の4つのシチュエーションから1つを選択し、指定の決めゼリフを作中にいれて制作してください。

１.年の差婚（ロマンスファンタジー）

伯爵令嬢である主人公（ヒロイン）は、15歳年上の公爵（ヒーロー）と結婚して３カ月が経つが、まだ初夜を行っていない。触れられないことに不安を感じた主人公は、ある夜、勇気を出して一緒に寝てほしいと公爵を誘う。すると公爵が突然口づけをしてきて…!?

▶ヒーローの決めゼリフ「あまり煽らないでくれ」

２.独占欲（ロマンスファンタジー）

伯爵令嬢である主人公（ヒロイン）は、優しい公爵（ヒーロー）と結婚し幸せに満ちた日々を過ごしていた。ある日、夫婦で参加したパーティーで、主人公は知り合いの男性からダンスに誘われる。終了後、いつもは穏やかな公爵が鋭い眼差しを向け唇を塞いできて…。

▶ヒーローの決めゼリフ「俺以外に、君の笑顔を見せたくないんだ」

３.上司（現代恋愛）

会社の飲み会で飲みすぎてしまった主人公（ヒロイン）。目を覚ますとラブホテルのベッドの上にいて、隣には密かに想いを寄せていた上司（ヒーロー）が寝ていた。主人公は動揺し、ベッドから抜け出そうとしたが、突然背後から上司に抱きしめられキスをされて…。

▶ヒーローの決めゼリフ「お前がかわいすぎるのが悪い」

４.幼なじみ（現代恋愛）

彼氏に振られ、久しぶりに地元へ帰ってきた主人公（ヒロイン）。地元の祭りに参加している最中、年下の幼なじみ（ヒーロー）に会う。久しぶりの再会に話が弾み、思わず昔の癖で幼なじみの頭を撫でてしまう主人公。すると彼はその手を掴み、キスをしてきて…。

▶ヒーローの決めゼリフ「俺だってもう大人の男だよ」

●賞金

・グランプリ

20万円＋副賞：担当付き

・準グランプリ

10万円＋副賞：担当付き

・期待賞

1万円＋副賞：担当付き

※グランプリ＆準グランプリは編集部による着色原稿も発表

●応募条件

・オリジナル作品で、日本語で制作されたもの（海外からの応募も可）

・24コマ以上の作品であること

・未完結可

・原稿の着色は不要

・応募者本人のオリジナル作品であれば、個人サイトや同人誌などで発表済みでも応募可。ただし、他社で商業発表済の作品、営利目的で利用された作品、既に他のコンテストで表彰された作品およびそれらの番外編の作品は選考対象外

・二次創作の応募は不可

●審査員

comico編集部

※応募条件、応募方法等の詳細は、

特設ページ（https://www.comico.jp/challenge/contest/event/125） にてご確認ください。

■comico 概要

スマートフォンに最適化した「タテカラー(R)」の閲覧環境が特長の漫画アプリ（iOS／Android／WEB版）。多彩なジャンルのオリジナル漫画と外部IP作品を定期掲載しているほか、各出版社の人気作も配信。

国内のダウンロード数は2,500万件を突破中。

◆サービス名：comico

◆サービス開始日：2013年10月31日

◆利用料金：基本無料

◆国内ダウンロード数：2,500万ダウンロード

(C)NHN comico Corp.

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/comico/id721512660

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.comico

