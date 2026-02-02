【最優秀賞は10万円！】2026年度バンフーデザインコンテストの作品募集を開始！「Tシャツ」「トートバッグ」「年賀状」の3部門を同時開催

株式会社帆風

総合印刷会社の（株）帆風（バンフー）[本店：東京都千代田区、代表取締役社長：須藤 高幸]は、将来クリエイターを志す学生やフリーランスのデザイナーへ活躍の場を提供するために、毎年「バンフーデザインコンテスト」を開催しています。今年も2月2日（月）より「第17回バンフー学生Tシャツデザインコンテスト」「第8回バンフー学生トートバッグデザインコンテスト」「第17回バンフー年賀状デザインコンテスト」の3部門で作品募集を開始いたしました。

https://www.vanfu.co.jp/vf/contest-portal

｜バンフーデザインコンテストについて

バンフーでは、クリエイターを志す学生やフリーランスのデザイナーへ活躍の場を提供するために、2010年より毎年「バンフーデザインコンテスト」を開催しています。これまで16年間で45,000点を超える作品のご応募をいただいております。今年も学生を対象にした「学生Tシャツデザインコンテスト」、「学生トートバッグデザインコンテスト」、学生から一般まで幅広い方々を対象とした「年賀状デザインコンテスト」の3部門で開催いたします。

▼コンテストの詳細や過去の開催内容は特設ページでご覧いただけます。

｜第17回バンフー学生Tシャツデザインコンテスト

■テーマ

「フレッシュ」

自由な発想であなたの“フレッシュ”をTシャツに表現してください。



■応募締切

紙原稿による応募の場合：2026年5月8日（金）必着

データによる応募の場合：2026年5月25日（月）17時00分



■応募条件

応募時に日本国内で在学中の方

※学校に通われている方であればどなたでもご応募いただけます。

幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校、支援学校などに通っている方や、働きながら学校に通っている方など。

※賞品の送付は国内のみとなります。



■選考方法

業界で活躍するクリエイター、全国のデザイン系大学・専門学校の先生方による選考



■賞品

最優秀賞 1名 … 賞金10万円＋オリジナルTシャツ

優秀賞 2名 … 賞金3万円＋オリジナルTシャツ

笠井修二賞 1名 … ギフトカード5,000円分＋オリジナルTシャツ

審査員賞 11名（予定） … ギフトカード5,000円分＋オリジナルTシャツ

佳作 10名（予定） … オリジナルTシャツ

学校賞 1校 … 記念品



オリジナルTシャツとして、受賞作品をプリントしたものを贈呈いたします。

受賞作品はバンフー店舗・オンラインショップ、ならびに出展イベントでの販売を予定しております。

応募作品点数が一番多かった学校には、学校賞として記念品を贈呈いたします。



▼第17回バンフー学生Tシャツデザインコンテストの詳細はこちら

https://www.vanfu.co.jp/vf/contest/2026_t-shirt

｜第8回バンフー学生トートバッグデザインコンテスト

■テーマ

「まいにち」

自由な発想であなたの“まいにち”をトートバッグに表現してください。



■応募締切

紙原稿による応募の場合：2026年5月8日（金）必着

データによる応募の場合：2026年5月25日（月）17時00分



■応募条件

応募時に日本国内で在学中の方

※学校に通われている方であればどなたでもご応募いただけます。

幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校、支援学校などに通っている方や、働きながら学校に通っている方など。

※賞品の送付は国内のみとなります。



■選考方法

デザイン業界・ファッション業界で活躍するクリエイターによる選考



■賞品

最優秀賞 1名 … 賞金10万円＋オリジナルトートバッグ

優秀賞 2名 … 賞金3万円＋オリジナルトートバッグ

審査員賞 6名（予定） … ギフトカード5,000円分＋オリジナルトートバッグ

佳作 10名（予定） … オリジナルトートバッグ

学校賞 1校 … 記念品



オリジナルトートバッグとして、受賞作品をプリントしたものを贈呈いたします。

受賞作品はバンフー店舗・オンラインショップ、ならびに出展イベントでの販売を予定しております。

応募作品点数が一番多かった学校には、学校賞として記念品を贈呈いたします。



▼第8回バンフー学生トートバッグデザインコンテストの詳細はこちら

https://www.vanfu.co.jp/vf/contest/2026_tote

｜第17回バンフー年賀状デザインコンテスト

■テーマ

「2027年 年賀状デザイン」

干支のイラストや写真、タイポグラフィなど、自由な発想で年賀状をデザインしてください。



■応募締切

紙原稿による応募の場合：2026年5月8日（金）必着

データによる応募の場合：2026年5月25日（月）17時00分



■応募条件

不問

※どなたでもご応募いただけます。

※賞品の送付は国内のみとなります。



■選考方法

業界で活躍するクリエイターによる選考



■賞品

最優秀賞 1名 … 賞金10万円

優秀賞 2名 … 賞金3万円

審査員賞 5名（予定） … ギフトカード5,000円分

佳作 30名（予定） … ギフトカード1,000円分

受賞作品の一部はバンフーの名入れ年賀状サービス販売用デザインに採用させていただく予定です。



▼第17回バンフー年賀状デザインコンテストの詳細はこちら

https://www.vanfu.co.jp/vf/contest/2026_nenga

■バンフーデザインコンテスト係より

クリエイターを志す学生やフリーランスのデザイナーの方々の支援に繋がるよう、コンテスト運営チーム一同、精一杯運営してまいります。みなさまからのご応募を心よりお待ちしております。

｜主催：株式会社帆風

バンフーは、紙にとどまらず、多種多様な媒体への印刷物を扱う総合印刷会社です。

全てのお客様に様々なカタチでお応えし、日常を彩るお手伝いをいたします。

店舗・営業・Webの3つの窓口と都心・竹橋にある大規模印刷工場で、お客様のあらゆるニーズにご対応。店舗のフロントアドバイザー、営業がお客様のご要望や課題に応じて全面的にサポートいたします。印刷通販サイトは電話・チャットでのサポート対応が可能です。

https://www.vanfu.co.jp/