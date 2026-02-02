【リーガロイヤルホテル大阪】[新作]“いちご尽くし”の第2弾！春彩るスイーツで華やぐひととき 春の「いちごビュッフェ」を開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）の「オールデイダイニング リモネ」にて、1月15日（いちごの日）から好評開催中の“いちご尽くし”ビュッフェ。3月12日(木)～5月10日（日）に開催する第2弾では、まるで摘みたてのような旬のフレッシュいちごを主役に、春めくラインアップが登場。本日より予約受付を開始しております。

■“いちご尽くし”の王道スイーツと、多彩な料理で春を満喫 「いちごスイーツ＆ランチビュッフェ」

甘酸っぱくみずみずしい、旬のいちごの魅力を存分にご堪能いただけるスイーツ全20種をご用意しました。「ショートケーキ」や「タルト」「スフレチーズケーキ」「ゼリーテリーヌ」などの王道スイーツが、フレッシュな果実感を満喫できる、まさに“いちご尽くし”のラインアップ。さらに、スタンドクッキングには「いちごのナポレオンパイ」が初登場。サクサクのパイを目の前でカッティングし、いちごソースをかけて仕上げ、心ときめくひとときを演出します。そのほか、ホールチーズの上で溶かしながら仕上げる「スパゲッティ・カルボナーラ」や、人気の「オーブンベイクドスモークサーモン」など、フードメニューも充実しており、ランチビュッフェとしても存分にお楽しみいただけます。

■春メニューと肉料理で、集いの夜を華やかに！「スプリング ディナービュッフェ」

ディナータイムには、いちごスイーツや春食材をふんだんに取り入れたフードメニューが約50種揃う「スプリング ディナービュッフェ」を開催。「海老とアスパラガスの米粉グラタン」や「桜海老のアヒージョ」など春らしいひと品に加え、目の前で豪快に切り分ける「グレイズド・ポークロースト」（平日限定）や「ローストビーフ 西洋わさび添え」（土日祝限定）といったスタンドクッキングメニューもご用意。春休みシーズンのご家族やご友人、同僚との集いにもぴったりです。

ディナービュッフェでは、親子三世代で楽しめる春メニューや肉料理が種類豊富に登場

春の「いちごビュッフェ」の概要は次の通りです。

■春の「いちごビュッフェ」 概要

【期間】 2026年3月12日（木）～5月10日（日）

【店舗】 オールデイダイニング リモネ

【内容】 いちごスイーツ＆ランチビュッフェ / スプリング ディナービュッフェ

※4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）のディナービュッフェは、内容・料金が変わります。

■いちごスイーツ＆ランチビュッフェ

【時間】 平日 11：30～15：00

土日祝 11：30～ / 13：30～ ※90分制

【料金】 大人：6,831円 小学生：4,554円

★会員限定特別料金：平日5,900円 / 土日祝6,200円

※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）

【150分プラン】

リモネ内「ラ・ロンド」では、さらにゆったりとランチタイムをお楽しみいただける「150分プラン」もご用意しております。

・平日 11：30～ / 12：00～ / 12：30～

・土日祝 13：30～

※税金・サービス料を含みます

※フリーソフトドリンク付

※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料

※150分プランは、リーガメンバーズ会員限定特別料金は適用されません

【メニュー】

＜スタンドクッキング＞ 全2種

・いちごのナポレオンパイ

・ホールチーズで仕上げるスパゲッティ・カルボナーラ

ひとつずつ仕上げるクラシカルなスイーツ「いちごのナポレオンパイ」チーズを溶かしながら仕上げる「ホールチーズで仕上げるスパゲッティ・カルボナーラ」

＜スイーツ＞ 全20種（スタンドクッキング含む）

いちごのリングタルト / いちごのピンクショートケーキ / いちごのスフレチーズケーキ / いちごのフラワーテリーヌ / いちごとピスタチオのバターケーキ / いちごのプチモンブラン / いちごの炭酸ジュレ / フレッシュいちご など

＜フード＞ 全31種（スタンドクッキング含む）

藁焼き鰹のタリアータ / 牛肉のカルパッチョ オニオンソース / 新じゃがとスモークサーモンのキッシュ / アボカドとオレンジのクロスティーニ / オーブンベイクドスモークサーモン / 牛肉と焼き筍のピラフ など

雰囲気の異なる円形空間「ラ・ロンド」■スプリング ディナービュッフェ

【時間】 17：00～21：30 ※120分制

【料金】 [大人]フリードリンク付プラン：平日9,000円 / 土日祝9,500円

料理のみ：平日6,958円 / 土日祝7,590円

[小学生]平日4,681円 / 土日祝5,060円

★会員限定特別料金

フリードリンク付プラン：平日8,500円 / 土日祝9,000円

※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）

※税金・サービス料を含みます

※フリーソフトドリンク付

※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料

※フリードリンク付プランを当日ご注文の場合は、＋2,530円で承ります

【メニュー】

＜スタンドクッキング＞ 平日・土日祝 各3種

・ベルケルヴォラーノでスライスした生ハム

・ホールチーズで仕上げるスパゲッティ・カルボナーラ

・グレイズド・ポークロースト（平日限定）

・ローストビーフ 西洋わさび添え（土日祝限定）

ワインやチーズのお供にもおすすめ「ベルケルヴォラーノでスライスした生ハム」豪快に切り分けるメインディッシュさながらのひと品「グレイズド・ポークロースト」

＜フード＞ 全34種（スタンドクッキング含む）

牛肉のカルパッチョ オニオンソース / 魚介のマリネサラダ “インサラータ・ディ・マーレ” / 豚肩肉のベルギー風ビール煮込み / 海苔と新玉ねぎのピッツァ / 桜海老のアヒージョ / 北海道産 真鱈の香り蒸し / 牛肉のカットステーキピラフ / 海老とアスパラガスの米粉グラタン など

＜スイーツ＞ 全16種

いちごのピンクショートケーキ / いちごのスフレチーズケーキ / いちごのムース / いちごのマカロン / いちごの白玉ぜんざい / いちごのシュークリーム など

＜ドリンク＞ 約10種

スパークリングワイン / アサヒスーパードライエクストラコールド＜生樽＞ / サントリーザ・プレミアム・モルツ＜生樽＞ / 赤・白ワイン / ハイボール / 焼酎（芋・麦） / ノンアルコールスパークリングロゼ / 各種ソフトドリンク

※写真はすべてイメージです

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合があります

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です

※スイーツ・料理以外の装飾は、ビュッフェに含んでおりません

＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞

レストラン予約 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/remone/menu/buffet

＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:

https://www.rihga.co.jp/osaka

Facebook：https://www.facebook.com/rihgaroyal.osaka

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotel_official