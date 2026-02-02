『マネーフォワード 光』、「マネーフォワード光 powered by NURO」戸建て2ギガプランの月額基本料金が永年300円割引となる新特典を追加

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードホーム株式会社が提供する『マネーフォワード 光』において、複数人・複数デバイスでも快適にインターネットを利用可能な「マネーフォワード光 powered by NURO」戸建て2ギガプランの月額基本料金が、永年（※1）300円割引となる新たな特典を追加しました。これにより、さらにお得に『マネーフォワード 光』をご利用いただけるようになります。

・新特典に関する詳細はこちら(https://fixedcost.moneyforward.com/internet/articles/nuro_discount?utm_source=me_prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260201)

※1：「永年」とは、対象プランの契約を継続いただいている期間中、割引が適用されることを指します。

家計の見直しサービス『マネーフォワード 固定費の見直し』のシリーズである『マネーフォワード 光』は、住環境やライフスタイルに合わせて最適な通信環境を選択できるプランを展開しています。昨今、リモートワークの定着や動画配信サービスの普及により、高速かつ安定した通信環境は生活に欠かせないインフラとなっています。

この度、家計の負担軽減と快適なインターネット利用を両立できるよう「マネーフォワード光 powered by NURO」戸建て2ギガプランにおいて、月額基本料金が永年300円割引となる新特典を追加いたしました。これにより、通常月額基本料金5,200 円（税込）のところ、4,900 円（税込）で利用可能となり、『マネーフォワード 光』の戸建て向けプランの中で、最安のプランとなります（※2）。また、『マネーフォワード 光』のご契約期間中、『マネーフォワード ME』プレミアムサービス スタンダードコースを無料でお使いいただける特典も引き続き提供し、新特典と併用いただけます。これにより、より多くの方の家計改善とインターネットの利便性向上に寄与します。

＜新たな特典の概要＞

・特典名：月額基本料金から「永年300円」割引

・対象プラン：「マネーフォワード光 powered by NURO」戸建て2ギガプラン

・適用後の月額基本料金（※2）：4,900円（税込）通常5,200円（税込）

・提供開始日：2026年2月1日

・対象者：2月1日以降、新規に対象プランを申し込みされた方（※3）

詳細は、新たな特典に関する『マネーフォワード 光』の公式ページ(https://fixedcost.moneyforward.com/internet/articles/nuro_discount?utm_source=me_prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260201)をご確認ください。

今後も『マネーフォワード 光』は、ユーザーが自身の生活スタイルに合ったインターネット回線を選択しながら、家計改善に繋げていただけるよう、サービス改善を進めていきます。

※2：記載されている価格は2026年2月現在のものです。NURO 光 2ギガ(3年契約)プランの割引となります。プラン料金が改訂された場合、お支払額も変更されます。また、割引額も変更となる可能性があります。本特典に関するご不明点やご質問に関しては、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の会員サポートページ(https://www.nuro.jp/support/)よりお問い合わせください。

※3：現在対象プランに申し込まれている方は新特典の適用対象外となります。予めご了承ください。

■家計の見直しサービス『マネーフォワード 固定費の見直し』について

『マネーフォワード 固定費の見直し』は、電気代・保険料・通信費などの生活の中で発生する「固定費」の見直しをサポートすることで、個人の家計改善を促進するサービスです。サービスについて調べたり、契約プランを考える手間を削減し、簡単に固定費の見直しをすることが可能になります。

・サービスURL：https://fixedcost.moneyforward.com/

■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

・サービスURL：https://moneyforward.com/me

■マネーフォワードホーム株式会社について

名称 ：マネーフォワードホーム株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉

設立 ：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。