「Rakuten Music」、所属アーティスト・アポロのメジャー3rdシングル「炎かがよへ」の配信を記念し、3月25日（水）に再生キャンペーンを開始

楽天グループ株式会社が運営する定額制の音楽聴き放題サービス「Rakuten Music」は、「Rakuten Music所属 第1弾 次世代メジャー・シンガー発掘オーディション」においてグランプリを受賞した所属アーティスト・アポロのメジャー3rdシングル「炎かがよへ」の配信を記念し、3月25日（水）に再生キャンペーンを開始します。

本キャンペーンでは、2026年3月25日（水）～4月7日（火）の期間中、「Rakuten Music」で「炎かがよへ」を再生した方の中から抽選で、2026年4月3日（金）全国公開の映画『炎かがよへ』の関連グッズをプレゼントします。また、アポロ 公式Xでは、楽曲「炎かがよへ」の制作秘話を3月15日（日）、3月22日（日）、4月3日（金）の3回にわたり順次公開予定です。さらに、アポロ 公式ファンクラブでは「炎かがよへ」のリリースを記念し、3月24日（火）に特別番組を配信します。生配信はフォロワー（無料会員）も視聴することが可能です。

映画『炎かがよへ』は、鎌倉時代から400年続く蘆名家の18代当主として辣腕を振るった稀代の戦国大名・蘆名盛隆の生涯を描いた作品で、奥州一統の実現を目前に、小姓の嫉妬によって命を落とした衝撃的な人生を「愛」という側面から描き、耽美的かつ熱情的に描写しています。主人公・蘆名盛隆役には連続テレビ小説「半分、青い。」の修次郎役として出演して話題を呼んだ荒木飛羽氏、十八代佐竹家当主・佐竹義重役に俳優、インフルエンサーなど多彩な顔を持つ元之介氏、特別出演として京本政樹氏など豪華キャストが出演します。

「Rakuten Music」は今後も、より多くのユーザーに利便性の高いサービスを提供してまいります。



■「Rakuten Music」所属アーティスト アポロ メジャー3rdシングル「炎かがよへ」概要

収録楽曲：

M1. 炎かがよへ

M2. 炎かがよへ（Instrumental）

（作詞： 沢田 美佳、アポロ 作曲： 西岡 和哉）

アポロコメント：

初の映画主題歌を任せて頂けるなんて…感無量です。

映画と同じ名を冠した哀しくも美しい壮大なラブソング。

お気に入りポイントは歌詞に織り込まれた古語表現。読みながらだと更に曲の世界が広がると思います。

映画と合わせて是非沢山お聴き下さい！

※配信先等の詳細は別途「アポロ 公式ファンクラブ」にて公開予定です。



■再生キャンペーン概要

内容： 「Rakuten Music」にて、アポロのメジャー3rdシングル「炎かがよへ」を再生した方の中から抽選で映画『炎かがよへ』関連グッズをプレゼント

キャンペーン期間： 2026年3月25日（水）10:00～2026年4月7日（火）23:59

※キャンペーン詳細は別途「アポロ 公式ファンクラブ」にて公開予定です。

■特別番組概要

配信タイトル： 「炎かがよへ」リリース特別配信

配信日： 2026年3月24日（火）23:45頃

※配信時間帯は前後する可能性があります。

配信先： アポロ 公式ファンクラブ（ https://apollo.bitfan.id/ ）

アーカイブ配信： 2026年4月17日（金）23:59まで（FC有料会員限定）

※生配信はフォロワー（無料会員）も視聴することが可能です。

■アポロ 公式ファンクラブ

https://apollo.bitfan.id

■アポロ 公式X

https://x.com/Apolonchocolate

■映画『炎かがよへ』概要

公式HP： http://homurakagayoe.jp

公開： 2026年4月3日（金）全国公開

出演：

荒木飛羽／元之介 樋口日奈 ゆうたろう／吉田メタル 松大航也 杉江大志 翔／

佳久 創 加藤小夏／ダイアモンド☆ユカイ 蒼井翔太（ナレーション）／

原 嘉孝 戸塚祥太／京本政樹（特別出演）／中村梅雀

原作・製作総指揮： 堀江圭馬

監督： 松田圭太

脚本： 冨岡淳広 松田圭太

音楽： 朝倉紀行

主題歌： 「炎かがよへ」 アポロ（Rakuten Music）

(C)2026「炎かがよへ」製作委員会

【Rakuten Music（ https://music.rakuten.co.jp/(https://music.rakuten.co.jp/) ）とは】

楽天グループ株式会社が運営する定額制の音楽聴き放題サービスです。iOSおよびAndroid(TM)アプリで展開しており、約1億曲の楽曲を提供しています（2026年1月時点）。料金プランは7種類あり、ユーザーは利用状況に応じて様々な選択肢から自分に合ったプランを選ぶことが可能です。

※iOSは、Cisco Systems, Inc. およびその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Android(TM)は、Google LLC. の商標です。

