glo(TM)およびVELOが「第76回さっぽろ雪まつり」に喫煙ブースを出展

BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ）は、2026年2月4日（水）から2月11日（水）まで開催される「第76回さっぽろ雪まつり」において、さっぽろ雪まつり 大通会場4丁目STV広場に喫煙ブースを出展します。（詳細ウェブサイトは2月4日公開。URL：www.myglo.com/jp/ja/event/sapporo-snow-festival/sapporo-snow-festival-2026(http://www.myglo.com/jp/ja/event/sapporo-snow-festival/sapporo-snow-festival-2026%EF%BC%89)）

本ブースでは、加熱式たばこデバイス「glo(TM) Hilo」シリーズおよびオーラルたばこ「VELO」の展示・トライアル体験を中心に、ウェルカムトリートの提供、抽選企画「glo(TM)バスタブくじ」、ゲーム体験、温かいコーヒーの提供など、冬の屋外イベントでも快適に楽しめる多彩な体験を用意しています。

glo(TM)ブースでは、加熱式たばこ専用デバイス「glo Hiloシリーズ」のキャンペーンコンセプトである「Love at First」と、2026年2月9日から順次発売予定の限定カラーデバイス「グロー・ヒーロ・ローズ・クォーツ」および「グロー・ヒーロ・プラス・ローズ・クォーツ」、そして新フレーバー「ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック」の上品で華やかなピンクの世界観を表したドーム型ブースを展開します。「glo(TM) Hiloシリーズ」の各種製品の展示に加え、スタッフによる1対1のご案内やセルフガイド形式でのトライアル体験が可能です。2月2日に販売を開始した「ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック」をいち早く体験できるほか、抽選企画やウェルカムトリート、コーヒーサービスなどを通じて、外の白い雪景色とは対照的な温かく、洗練されたglo(TM)の世界観を五感でお楽しみいただけます。

また、同ブース内に設けている、VELOエリアでは、最新のキャンペーンテーマである「その瞬間をREMIX」をコンセプトに、冬の雪景色の中に南国のオアシスをイメージした「VELOトロピカルフォレスト」デザインの専用エリアを展開。2月2日に販売開始した新製品、「ベロ・スムース・ペパーミント・ミディアム」を含む、VELO製品のトライアル体験に加え、VELO缶を使ったゲーム形式の体験企画を通じて、楽しみながらブランドや製品への理解を深められる体験を提供します。

来場者向けのサービス

■ ウェルカムトリートの配布

20歳以上の来場者を対象に、ブース入場時のウェルカムトリートとして、新製品の「ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック」の世界観に紐づいたチェリーチョコレートを提供します。

■ トライアル体験やメンバー登録（※１）を行った方向けの特典サービス（※２）

本喫煙ブースでは、glo(TM)およびVELOのトライアル体験をより楽しめるよう、来場者向けの各種サービスを用意しています。トライアル体験やメンバー登録を行った方を対象に、抽選企画やゲーム体験、コーヒー提供などを通じて、冬の屋外イベントにおいても快適に過ごせる体験を提供します。



１．glo(TM)バスタブくじ【glo(TM)エリア】

巨大なバスタブに盛られたチェリーカラーのカプセルを。

glo(TM)バスタブくじは、来場者がカプセルを一つ選んで開封する形式で、各種景品（※３）を提供します。

景品には、高級フルーツや北海道特産品のギフト、ローズやチェリーの香りや味覚を楽しめるアイテムなどを用意しており、glo(TM)の世界観をさまざまな形で楽しめるラインアップとしています。抽選そのものも含め、来場者が楽しみながら参加できる体験型の企画です。

［glo(TM)バスタブくじで当たる各種景品］

2．ホットコーヒーサービス【glo(TM)エリア】

glo(TM)のトライアルおよびメンバー登録を行った来場者には、コーヒー引換券を提供し、会場内で温かいコーヒーを受け取ることができます。冬の屋外イベントであるさっぽろ雪まつりの環境に配慮し、トライアル体験後もリラックスして過ごせる時間を提供します。

３．ミニゲーム「REMIX DROP」【VELOエリア】

VELOのトライアル体験およびメンバー登録（※１）を行った来場者を対象に、VELO缶を使用したミニゲーム「REMIX DROP」を実施します。缶を上から投入し、「WIN」の穴に入れば素敵な景品をプレゼント。楽しみながらVELOへの理解を深められる体験を用意しています。

※1 すでにメンバー登録を完了されている方はglo(TM)公式LINEアカウントとのID連携が参加条件になります。

※2 なくなり次第終了とさせていただきます。

※3 景品の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

■ glo(TM) Hiloシリーズ・VELOの展示 /トライアル体験対象製品

※1 本製品中にベリー類やフルーツの果実や果汁は含まれていません。

※2 本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。

実施概要

■実施日時

2026年2月4日（水）～2月11日（水）

■出展場所

さっぽろ雪まつり 大通会場4丁目STV広場

※所在地：北海道札幌市中央区大通西４丁目 STV広場

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。

達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni(TM)』に詳しく記されています。

BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

