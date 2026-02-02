【2/17開催】音声AI活用ウェビナー もう待たせない！「声」が導く次世代の顧客体験

株式会社アイスマイリー

人手不足と顧客期待の高まりにより、コンタクトセンターのCXは「待たせない・その場で解決する」体験設計が求められています。

本ウェビナーでは、音声AIと対話型AIエージェントを活用し、“自然な会話品質”と“業務で使える運用設計”を両立させながら、問い合わせ対応をどこまで自動化できるのかを具体的に解説します。

ぜひ、お早めにお申し込みください。

■開催概要

【2/17開催】音声AI活用ウェビナー

カスタマーサポート・コンタクトセンター部門の方必見

もう待たせない！「声」が導く次世代の顧客体験

・主催：株式会社アイスマイリー

・日時：2026年2月17日（火）12:00～13:00

・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。

・費用：無料

・申込締切：2月17日（火）11:00まで

ウェビナーに無料で参加 :https://ai.aismiley.co.jp/form/20260217webinar

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

・コンタクトセンター／カスタマーサポートの 応答品質を保ったまま、待ち時間・一次対応の負荷を減らしたい方

・“人間らしい声×即時応答” で、顧客体験（CX）を改善したい方（IVRの置き換え・高度化を含む）

・音声AIエージェントを自社業務にどう組み込むべきか、最新の潮流と判断軸を知りたい方

・**実演（ライブデモ）**で「会話型エージェントをどう作るか」を具体的に見たい方

・多言語対応を含め、グローバル顧客対応の体験を底上げしたい方

■ウェビナー登壇者

・ElevenLabs (イレブンラボ) Growth Head of Marketing (Japan & Korea) 寺村 ジャック 氏

・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子

■ウェビナー登壇者情報

ElevenLabs (イレブンラボ)

Growth Head of Marketing (Japan & Korea) 寺村 ジャック 氏

ElevenLabs Japanにて日本・韓国のマーケティングを統括。Databricks日本法人の立ち上げにエンタープライズセールスとして参画後、Docusignでプロダクトマーケティングや広報戦略を歴任。Salesforce、Adobeでのセールス経験も有する。エンタープライズSaaSにおけるセールスとマーケティング両面での豊富な経験を活かし、日本事業の拡大を牽引する。



ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 瀬戸 菖子

ウェビナーに無料で参加 :https://ai.aismiley.co.jp/form/20260217webinar

＜注意事項＞

・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。

・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。

・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。



