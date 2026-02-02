フォーカスシステムズ、Broadcom社パートナープログラムでVMwareコンサルティングサービス「Professional Service Partner」認定を取得

株式会社フォーカスシステムズ

株式会社フォーカスシステムズ（東京都品川区、代表取締役社長：森啓一、以下「当社」）は、Broadcom社（Broadcom Inc.）が展開するパートナー制度「Broadcom Advantage Partner Program」で定められたVMware製品に関する技術要件及び実績基準を満たし、国内10社目のVMwareコンサルティングサービスにおける「Professional Service Partner」として認定されました。

【認定取得の背景】

「Broadcom Advantage Partner Program」は、顧客のビジネス変革を技術面から支援できるパートナー能力を重視するプログラムです。当社がこれまでに対応したプロジェクトでの実績及びエンジニアの資格保有状況が、Broadcom社の定めるVMwareコンサルティングサービスにおける「Professional Service Partner」の基準を満たすものと認められました。本認定により当社は、コンサルティングサービスからインフラシステム全般にかかわる設計・構築、システム実装・運用開始後のサポートまで幅広く、かつ柔軟にお客さまへ提供可能となります。

【今後の展望】

当社は、Broadcom社の認定パートナーとして最新技術の習得に努め、提供体制をより強化していきます。 併せて、プライムベンダーとして、お客さま視点でのコンサルティングからシステム実装、運用サポートまでをワンストップで担うことで、パフォーマンスの最大化やコスト最適化を追求するサービスを提供します。また、お客さまのビジネス成長に貢献することで当社の優位性を確立し、持続的な収益成長を図ってまいります。

【フォーカスシステムズについて】

株式会社フォーカスシステムズは、1977年に設立され、公共・通信ほか、社会性の高い分野におけるシステム開発・運用に携わるだけでなく、IoT、クラウドやAI等、時代の流れを見据えたビジネス展開も積極的に推進しています。コーポレートスローガンは “テクノロジーに、ハートを込めて。”人と人とを技術でつなぐ私たちフォーカスシステムズの仕事に、社員ひとりひとりが、情熱と誠意を持って臨む姿勢を込めました。

HP： https://www.focus-s.com/

【サービスに関するお問い合わせ】

株式会社フォーカスシステムズ

デジタルビジネス事業本部

E-mail：db_sales@focus-s.com

TEL：03-6824-0737