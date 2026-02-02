覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」がプロデュース！アミューズメント施設「GiGO」との強力コラボが実現！！
GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、Z世代から絶大な支持を集める覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」とコラボレーションした、クレーンゲームの限定景品を含む「COIN PARKING DELIVERY×GiGOキャンペーン」を、2026年2月7日(土)より開催いたします。
開催概要
■開催期間：2026年2月7日(土)～2026年3月29日(日)
■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」
※対象店舗は特設ページをご確認ください。
■開催内容：
・GiGOグループのお店限定景品の展開
・世界に50着限定！Tシャツプレゼントキャンペーン
・青い焼き物！白井さんモチーフ「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」の販売
・ノベルティ付きドリンクの販売
GiGOグループのお店限定景品
キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。
また、キャンペーンシンボルとして「COIN PARKING DELIVERY」が描きおろしたキービジュアルを展開いたします。
■2026年2月7日(土)より順次登場予定
▲マスコットぬいぐるみ(全4種)
▲ステンレスタンブラーセット(全4種)
▲フェイスクッション(全4種)
▲ラバーマスコット(全4種)
■2026年2月21日(土)より順次登場予定
▲BIGぬいぐるみ(全2種)
▲ミニフィギュア(全4種)
▲シリコンポーチ(全4種)
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※対象店舗は特設ページをご確認ください。
※画像・イラストはすべてイメージです。
Tシャツプレゼントキャンペーン
■実施期間：2026年2月7日(土)～3月29日(日)
■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE
※対象店舗は特設ページをご確認ください。
■キャンペーン内容：
対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、
抽選券を1枚進呈いたします。
所定フォームに必要事項を入力いただき、当選された方には限定Tシャツをプレゼントいたします。
※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。
※発送は、2026年4月下旬頃を予定しております。
※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。
「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」の販売
白井さんをモチーフに鉄板から制作をした限定のコラボ焼きを販売いたします。
今回、白井さんを再現するため、特別な製法を用いて「青い焼き物」を製作いたしました。
本商品をご購入1点につき、オリジナルステッカー(全8種)をランダムで1枚進呈いたします。
■販売期間：2026年2月7日(土)～3月29日(日)
■販売店舗：GiGOのたい焼き渋谷／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店
■販売価格：650円(税込)
■フレーバー：プレミアムクリーム、あんこ
※オリジナルステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※画像・イラストはイメージです。
ノベルティ付きドリンク
ご購入1点につき、オリジナルダイカットステッカー(全8種)がランダムで1枚付いてくるドリンクを販売いたします。
■販売期間：2026年2月7日(土)～2026年3月29日(日)
■販売店舗：販売店舗は特設ページをご確認ください。
■価格：500円(税込)
※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※オリジナルステッカーは「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」と同じものを提供いたします。
また、オリジナルダイカットステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。
各種公式サイト
COIN PARKING DELIVERY 公式サイト
https://coinparkingdelivery.com/
COIN PARKING DELIVERY 公式Instagram
https://www.instagram.com/coinparkingdelivery_art/
著作権表記
(C)COIN PARKING DELIVERY
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
キャンペーン特設ページ
https://campaign.gendagigo.jp/2602/coinparkingdelivery/