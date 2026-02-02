覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」がプロデュース！アミューズメント施設「GiGO」との強力コラボが実現！！

GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、Z世代から絶大な支持を集める覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」とコラボレーションした、クレーンゲームの限定景品を含む「COIN PARKING DELIVERY×GiGOキャンペーン」を、2026年2月7日(土)より開催いたします。




開催概要

■開催期間：2026年2月7日(土)～2026年3月29日(日)


■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」


　※対象店舗は特設ページをご確認ください。


■開催内容：


・GiGOグループのお店限定景品の展開


・世界に50着限定！Tシャツプレゼントキャンペーン


・青い焼き物！白井さんモチーフ「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」の販売


・ノベルティ付きドリンクの販売



GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。


また、キャンペーンシンボルとして「COIN PARKING DELIVERY」が描きおろしたキービジュアルを展開いたします。



■2026年2月7日(土)より順次登場予定



▲マスコットぬいぐるみ(全4種)

▲ステンレスタンブラーセット(全4種)


▲フェイスクッション(全4種)

▲ラバーマスコット(全4種)


■2026年2月21日(土)より順次登場予定



▲BIGぬいぐるみ(全2種)

▲ミニフィギュア(全4種)


▲シリコンポーチ(全4種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※対象店舗は特設ページをご確認ください。


※画像・イラストはすべてイメージです。



Tシャツプレゼントキャンペーン

■実施期間：2026年2月7日(土)～3月29日(日)


■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE


※対象店舗は特設ページをご確認ください。


■キャンペーン内容：


対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、


抽選券を1枚進呈いたします。


所定フォームに必要事項を入力いただき、当選された方には限定Tシャツをプレゼントいたします。


※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。


※発送は、2026年4月下旬頃を予定しております。


※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。



「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」の販売

白井さんをモチーフに鉄板から制作をした限定のコラボ焼きを販売いたします。


今回、白井さんを再現するため、特別な製法を用いて「青い焼き物」を製作いたしました。


本商品をご購入1点につき、オリジナルステッカー(全8種)をランダムで1枚進呈いたします。



■販売期間：2026年2月7日(土)～3月29日(日)


■販売店舗：GiGOのたい焼き渋谷／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店


■販売価格：650円(税込)


■フレーバー：プレミアムクリーム、あんこ


※オリジナルステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。


※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※画像・イラストはイメージです。




ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、オリジナルダイカットステッカー(全8種)がランダムで1枚付いてくるドリンクを販売いたします。



■販売期間：2026年2月7日(土)～2026年3月29日(日)


■販売店舗：販売店舗は特設ページをご確認ください。


■価格：500円(税込)


※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。


※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※オリジナルステッカーは「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」と同じものを提供いたします。


また、オリジナルダイカットステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。




各種公式サイト

COIN PARKING DELIVERY　公式サイト


https://coinparkingdelivery.com/


COIN PARKING DELIVERY　公式Instagram


https://www.instagram.com/coinparkingdelivery_art/


著作権表記

(C)COIN PARKING DELIVERY


(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



キャンペーン特設ページ


https://campaign.gendagigo.jp/2602/coinparkingdelivery/