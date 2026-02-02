覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」がプロデュース！アミューズメント施設「GiGO」との強力コラボが実現！！

株式会社GENDA GiGO Entertainment

GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、Z世代から絶大な支持を集める覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」とコラボレーションした、クレーンゲームの限定景品を含む「COIN PARKING DELIVERY×GiGOキャンペーン」を、2026年2月7日(土)より開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年2月7日(土)～2026年3月29日(日)

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

■開催内容：

・GiGOグループのお店限定景品の展開

・世界に50着限定！Tシャツプレゼントキャンペーン

・青い焼き物！白井さんモチーフ「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」の販売

・ノベルティ付きドリンクの販売

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

また、キャンペーンシンボルとして「COIN PARKING DELIVERY」が描きおろしたキービジュアルを展開いたします。

■2026年2月7日(土)より順次登場予定

▲マスコットぬいぐるみ(全4種)▲ステンレスタンブラーセット(全4種)▲フェイスクッション(全4種)▲ラバーマスコット(全4種)

■2026年2月21日(土)より順次登場予定

▲BIGぬいぐるみ(全2種)▲ミニフィギュア(全4種)▲シリコンポーチ(全4種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。

Tシャツプレゼントキャンペーン

■実施期間：2026年2月7日(土)～3月29日(日)

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

■キャンペーン内容：

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、

抽選券を1枚進呈いたします。

所定フォームに必要事項を入力いただき、当選された方には限定Tシャツをプレゼントいたします。

※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

※発送は、2026年4月下旬頃を予定しております。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」の販売

白井さんをモチーフに鉄板から制作をした限定のコラボ焼きを販売いたします。

今回、白井さんを再現するため、特別な製法を用いて「青い焼き物」を製作いたしました。

本商品をご購入1点につき、オリジナルステッカー(全8種)をランダムで1枚進呈いたします。

■販売期間：2026年2月7日(土)～3月29日(日)

■販売店舗：GiGOのたい焼き渋谷／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店

■販売価格：650円(税込)

■フレーバー：プレミアムクリーム、あんこ

※オリジナルステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、オリジナルダイカットステッカー(全8種)がランダムで1枚付いてくるドリンクを販売いたします。

■販売期間：2026年2月7日(土)～2026年3月29日(日)

■販売店舗：販売店舗は特設ページをご確認ください。

■価格：500円(税込)

※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※オリジナルステッカーは「コインパーキングデリバリーコラボ焼き」と同じものを提供いたします。

また、オリジナルダイカットステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

各種公式サイト

COIN PARKING DELIVERY 公式サイト

https://coinparkingdelivery.com/

COIN PARKING DELIVERY 公式Instagram

https://www.instagram.com/coinparkingdelivery_art/

著作権表記

(C)COIN PARKING DELIVERY

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2602/coinparkingdelivery/