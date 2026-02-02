BuzzFeed Kawaii新体制のお知らせ

BuzzFeed Japan株式会社

BuzzFeed Japan株式会社（以下、BuzzFeed Japan）が運営する「BuzzFeed Kawaii」は、2026年1月より、伊藤あかりが編集長に就任いたしました。

就任にあたり、伊藤は次のようにコメントしています。

「これまでエッセイ投稿サイト『かがみよかがみ』の編集長として、若い世代を中心に、『まだ言葉にできない気持ち』や『自分でも気づいていなかった本音』を、文章というかたちで受け止め、届けることに取り組んできました。BuzzFeed Kawaiiが発信する『好き』『かわいい』も、単なるトレンドや装いではなく、どちらも『これが私』と自分を肯定し、世界と向き合うための感情や態度だと感じています。これからもBuzzFeed Kawaiiでは、一人ひとりの『好き』や『かわいい』を起点に、前向きな気持ちが広がるコンテンツづくりを進めていきたいと思います。」





【略歴】伊藤 あかり

BuzzFeed Kawaii 編集長

2009年、朝日新聞社入社。 奈良、徳島、大阪での記者・編集者勤務を経て、2017年より社内ヴァーティカルメディアの立ち上げに携わる。2019年、エッセイ投稿サイト「かがみよかがみ」を立ち上げ、編集長に就任。事業移管に伴い、2023年4月よりサムライト（現・４X）に出向。当時2歳の息子と徳島へ移住し、「徳島ミライラボ」長として「Z世代×地方創生×女性活躍」を軸に活動。2026年1月よりBuzzFeed Japanに出向。

BuzzFeed Kawaiiについて

BuzzFeed Kawaiiは、2018年に創刊したSNSメディアです。X、TikTok、Instagramで展開しています。創刊以来、SNSという開かれたプラットフォームの中で、若年層の「気になる」「残しておきたい」という感情に、誠実に向き合ってきました。スクリーンショットされることを前提に、10代～20代女性視点で情報発信をしています。コスメやファッション、グルメ、日常をアップデートするヒントまで。小さな「いいね」や前向きな気づきを積み重ね、一人一人の毎日が、少し豊かに、少し心地よくなるような情報を届けています。

BuzzFeed Japan株式会社について

BuzzFeed Japan株式会社は、2015年に設立。

BuzzFeed Japan 、ハフポスト日本版、BuzzFeed Kawaii、Tasty Japanの、あわせて4つのバーティカルメディアを運営しています。社会にポジティブなインパクトをうみだすことをめざし、ニュース、カルチャー、料理、ショッピング、エンターテインメントの情報を記事や動画で発信しています。

米国BuzzFeed社、朝日新聞社、朝日放送グループホールディングスの3社が出資しています。