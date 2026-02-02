チョコレートスイーツ専門店【ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ】2026年バレンタイン情報公開！全国の百貨店・催事場にて、期間限定ショップも順次オープン

株式会社ケイシイシイ

2025年12月29日11時28分に配信されましたプレスリリースに関して、PR TIMESで発生したメール配信障害により、メール配信が正常に完了しておりませんでした。適時適切に情報をお届けできず、大変申し訳ございません。改めて未達となっておりましたプレスリリースをお届けさせていただきます。

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歲市、代表取締役社長：上村 成門)が展開する、チョコレートスイーツ専門店「ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ」は、2026年のバレンタインに向けた新商品および季節限定商品の販売を開始いたします。 またこれに合わせ、全国の百貨店・商業施設にて開催されるバレンタイン催事への出店情報をお知らせいたします。

注目スイーツ

シルヴィシルヴィ

3種類のカカオをそれぞれの特性に合わせて作った、三層仕立てのムースケーキ。

下層には芳醇な風味のバニラと、ガーナ産カカオを使ったミルクリッチなホワイトチョ

コのムースショコラブラン、中層のショコラオレムースには、エクアドル産カカオ豆を

使ったチョコレートを、3層目にはカカオ分70%のハイカカオクーベルチュールを使用

したクレームショコラノワールを重ねました。

■商品概要

商品名：シルヴィ

直径： 12cm

価格：2,592円（税込）

※本製品には 1%未満のアルコールが含まれております。 お子様やアルコールに弱い方はご遠慮ください。

サングリアショコラ【新商品】サングリアショコラ

赤ワインやフルーツを合わせた「サングリア」イメージの芳醇なチョコレート。北海道産のぶどうを使用した赤ワインの上品な香りと、ミルキーな北海道産生クリームがマッチした赤ワインガナッシュ。そこに赤ワインに漬け込んだオレンジピールやドライ苺、ドライブルーベリーなどを合わせてさわやかな酸味や甘みを演出し、最後の余韻まで華やかに仕上げました。

■商品概要

商品名：サングリアショコラ

内容量： 8個 /価格：1,404円（税込）

※本製品には 1.3%のアルコールが含まれております。 お子様やアルコールに弱い方はご遠慮ください。

※数量限定につき、なくなり次第終了です。

ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー【新商品】ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー

今年のバレンタイン限定ロイヤルモンターニュとして、「マスカットティー」が登場。

口どけとともに、ダージリンティーの香りがふわりと広がる定番人気の「ロイヤルモンターニュ」と、アッサムティーのコクがマスカットのさわやかさを引き立てる、調和のとれた味わいの「ロイヤルモンターニュ マスカットティー」を、1箱に詰め合わせました。

■商品概要

商品名：ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー

内容量：ロイヤルモンターニュ(9個)1箱

ロイヤルモンターニュ マスカットティー(9個)1箱

価格：2,376円（税込）

※数量限定につき、なくなり次第終了です。

店舗情報

ヌーベルバーグルタオショコラティエ 小樽本店

■小樽市

・ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ 小樽本店

（https://www.letao-brand.jp/shop/nouvellems/）

■千歳市

・ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ 新千歳空港店

（https://www.letao-brand.jp/shop/nouvelle/）

バレンタイン催事出店情報

■愛知県

会場：松坂屋名古屋店 7Fバレンタイン催事会場

期間：2026年1月17日（土）～2026年2月14日（土）

■富山県

会場：富山大和店 6F バレンタイン催事会場

期間：2026年1月30 日（金）～2026年2月15日（日）

■大阪府

会場：あべのハルカス近鉄本店 9F バレンタイン催事会場

期間：2026年1月17日（土）～2026年2月14日（土）

会場：大丸梅田店 5F バレンタイン催事会場

期間：2026年1月21日（水）～2026年2月14日（土）

■兵庫県

会場：阪急神戸店 9F バレンタイン催事会場

期間：2026年1月21日（水）～2026年2月14日（土）

■広島県

会場：そごう広島店 9F バレンタイン催事会場

期間：2026年1月23日（金）～2026年2月15日（日）

※消費税の端数計算方法は、会場により異なる場合がございます。

※掲載商品は、売れ行きにより完売することがあります。また、催事によって取扱商品は異なります。

※営業時間は、各百貨店・商業施設の営業時間に準拠いたします。

取扱商品（一例）

ショコラドゥーブルショコラドゥーブル

スペイン産チョコレートの濃厚な味わいに、クリームチーズのコクを合わせたショコラベイクドチーズケーキに、ミルキーなマスカルポーネムースを重ねた二層仕立てのチーズケーキです。

香り高いショコラと、コク深く後味の軽いマスカルポーネが調和し、なめらかな口どけをお楽しみいただけます。

商品名：ショコラドゥーブル

直径：12cm

価格：2,376円（税込）

サンサシオンサンサシオン

チョコレートのおいしさがぎゅっと詰まった重厚感のあるテリーヌショコラ。

赤ワインに近い風味をもつ北海道浦臼町のワイン用ぶどう果汁を隠し味に加えました。口に含めば舌の上でゆるりととけだして、瞬く間に広がる豊かなカカオの香りに包まれます。

商品名：サンサシオン

内容量：200g

価格：2,484円（税込）

ロイヤルモンターニュロイヤルモンターニュ

ルタオを代表するチョコレート、ロイヤルモンターニュ。魔法みたいにすっとなめらかに消えていく口どけ。その秘密は、「21.9℃」に設定した融点と、美しいピラミッドの形にあります。なめらかな口どけとともに、花咲くようなダージリンティーの香りもご堪能ください。

商品名：ロイヤルモンターニュ

内容量： 9個入

価格：1,188円（税込）

ロイヤルモンターニュマリアージュ 白桃アールグレイ【期間限定】ロイヤルモンターニュマリアージュ 白桃アールグレイ

口どけとともにダージリンティーの華やかな香りが広がる、ルタオの定番人気チョコレート「ロイヤルモンターニュ」と、アールグレイの豊かな香りと桃の甘い香りが心地よく広がる「ロイヤルモンターニュ 白桃アールグレイ」を1箱に詰め合わせました。

商品名：ロイヤルモンターニュ マリアージュ 白桃アールグレイ

価格：2,376円（税込）

内容量：ロイヤルモンターニュ9個入1箱、ロイヤルモンターニュ白桃アールグレイ9個入1箱

ルシードルルシードル

北海道余市産りんごを使用して作ったシードルを、ガナッシュに練り込んでいます。ガナッシュはすっきりとした味わいにし、シードルの香りが立つよう仕上げました。柔らかな食感と共に芳醇なリンゴの風味が口一杯に拡がります。

商品名：ルシードル

内容量：12個入

価格：1,728円（税込）

※本製品には 1%未満のアルコールが含まれております。 お子様やアルコールに弱い方はご遠慮ください。

『ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ』について

ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエは、小樽洋菓子舗ルタオが手がけるチョコレートスイーツ専門店。チョコレートと良質な素材を掛け合わせ、自由な発想で新たな味わいを生み出しています。

このブランドならではのチョコレートスイーツをはじめ、ルタオで長年親しまれている「ロイヤルモンターニュ」や「ナイアガラ」など多彩なラインアップをご用意しております。

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。