職場の持続可能な変革をテーマに掲げ、CIFF広州2026およびオフィス・商業スペース博覧会開幕

広州（中国）、2026年2月2日 /PRNewswire/ -- 第57回中国国際家具博覧会（CIFF Guangzhou 2026）が、「コネクト・アンド・クリエイト（CONNECT • CREATE）」をテーマに掲げ、3月18日から31日まで中国の広州にて開催されます。3月28日から31日まで開催される「オフィス・商業スペース展示会（Office and Commercial Space Exhibition）」では、博覧会の中核部門として、持続可能性を議題の中心に据えています。この展示会は、持続可能性の概念を具体的な商機に変換することで、価値観とビジネス革新の共鳴を通じた業界の発展促進を目指しています。



今回の展示会では、包括的なグリーン・ワークプレイスモデルを提案し、オフィス環境、事務所の座席、公共商業スペースの3つの主要分野をアップグレードし、素材、デザイン、空間用途にまたがる「グリーンプラクティス」を提案します。

オフィス環境は、ハイブリッドワークの成熟、ウェルビーイングの推進による生産性の向上、そしてNet-Zero Industry Act（ネットゼロ産業法）による変化の加速に伴い、急速に進化しています。 このような変化に対応するため、今回の展示会では人間重視、低炭素、デジタル統合のオフィスソリューションを中心に、ヘルスケア、シニアケア、スマートオフィスアプリケーションといった急成長分野に関する家具やサポート製品を紹介します。

健康志向のデザインは、人間工学に基づいたイノベーションと持続可能な素材が融合し、職場における長期的なウェルビーイングに対応することで、座席ソリューションの柱になっています。この分野では、椅子の設計がより健康的な姿勢や柔軟な就業スタイル、環境に配慮した生産支援方法を実証し、職場の全体的なパフォーマンス向上における家具の役割を再定義します。

Public Commercial Spaceは、設計と運営の変化を反映した、もう一つの重要な柱となるものです。用途の融合と技術の浸透が進むなか、持続可能性とレジリエンスが優先されます。今回展示されるソリューションは、教育、医療、ホスピタリティ、複合商業施設、交通ハブといった多様なシナリオに対応し、モジュラーシステム、低炭素素材、インテリジェントな空間管理、健康的な環境制御技術などを特徴としています。

今回の展示会では、LUMINOUS PATH 2.0という特別企画エリアも開催されており、業界の協業、文化的共感、未来志向の実験の架け橋となる一連のテーマ別展示も開始されます。

展示会のプラットフォームLinking Design Star は、持続可能なアイデアの商業的転換を強調する一方で、D&A Culture Centerの空間設計は、これまでのオフィスデザインの概念を再検討し、協業と循環型経済によって形作られる新たなシナリオを探求します。2026 Office Theme Pavilionでは、持続可能な素材とモジュラー設計ロジックで構築された実験的なオフィス環境や、建築、製品、アートを統合して次世代のオフィス・エコシステム構想を展示します。

CIFF Guangzhou 2026（CIFF広州2026）の中心となるオフィス・商業スペース展示会は、世界規模での産業のハブとしての博覧会の役割を強化するものです。業界専門家の来賓（登録はこちら：https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014）が広州に集結し、持続可能なソリューションの探求、知見の交換、仕事の将来を形作る新たな機会を特定します。

