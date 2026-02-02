こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
トーマツ、会計専門家による経営コンサルティングおよび管理業務BPOを展開する「会計工房」の全株式を取得
会計専門家による経理業務・管理業務・開示支援業務に係るBPOサービスを強化し、経営管理領域における課題に対してのコンサルティング含む包括的なサービスを提供
デロイト トーマツ グループの有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区、代表執行役 大久保 孝一、以下「トーマツ」）は、2026年2月2日、会計専門家を多数有し、コンサルティングサービスおよび経理・管理・開示支援業務に係るBusiness Process Outsourcing（BPO）サービスを展開する株式会社会計工房（東京都文京区、代表取締役社長 北田 純也、以下「会計工房」）の全株式を取得しました。また、会計工房は、同日付でトーマツの完全子会社としてデロイト トーマツ グループに加わり、あわせて社名をデロイト トーマツ 会計工房株式会社に変更しました。
会計工房は2000年に設立され、中堅・中小企業から上場会社まで、クライアントの成長ステージに応じて、公認会計士等の会計専門家等によるコンサルティング、経理業務や各種管理業務に係るBPOサービスをワンストップで提供しています。それらのアウトソースから事業承継・株式公開といった経営の意思決定支援まで、統合的にサービスを展開し、クライアントの業務効率化や経営課題解決に貢献しています。公認会計士等の資格を持ったメンバーを中心として、連結決算高度化支援やIFRS対応といった専門性の高い領域も含むプロフェッショナルBPOサービスを提供することに強みを発揮しています。
デロイト トーマツ グループでは、会計および監査の知見を基礎としたアドバイザリーサービスを推進しており、企業の経営管理体制の強化や業務効率化、ガバナンス向上を支援しています。また、財務会計・決算業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）においては、クラウドツールの導入を起点とした、次世代のファイナンス組織の構築および経営管理領域の高度化に向けた構想策定から実装まで企業のビジネスを支援しています。
今回の株式取得により、デロイト トーマツ グループは、会計専門家による経理・各種管理業務支援であるプロフェッショナルBPOサービスを強化します。これにより、トーマツおよび会計工房の持つ業務効率化・経営課題解決の知見等をもとにした専門サービスと、トーマツの子会社で構想策定から運用まで包括的なERP導入の支援やSaaSを活用した経理DXサービスを展開するデロイト トーマツ smooth株式会社およびデロイト トーマツ エフビー株式会社のナレッジとを組み合わせることにより、Business Process as a Service（BPaaS）の強化を図り、クライアントの経営管理領域における課題解決を包括的に支援します。
デロイト トーマツ 会計工房株式会社 概要
設立：2000年9月
本社所在地：東京都文京区関口1-24-8 東宝江戸川橋ビル2階
事業内容：プロフェッショナルBPOサービス
代表取締役社長：鈴木 基之
URL：www.deloitte.com/jp/dtaf
本件に関するお問合わせ先
報道機関の方からの問い合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報 内山、菊池
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
デロイト トーマツ グループの有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区、代表執行役 大久保 孝一、以下「トーマツ」）は、2026年2月2日、会計専門家を多数有し、コンサルティングサービスおよび経理・管理・開示支援業務に係るBusiness Process Outsourcing（BPO）サービスを展開する株式会社会計工房（東京都文京区、代表取締役社長 北田 純也、以下「会計工房」）の全株式を取得しました。また、会計工房は、同日付でトーマツの完全子会社としてデロイト トーマツ グループに加わり、あわせて社名をデロイト トーマツ 会計工房株式会社に変更しました。
デロイト トーマツ グループでは、会計および監査の知見を基礎としたアドバイザリーサービスを推進しており、企業の経営管理体制の強化や業務効率化、ガバナンス向上を支援しています。また、財務会計・決算業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）においては、クラウドツールの導入を起点とした、次世代のファイナンス組織の構築および経営管理領域の高度化に向けた構想策定から実装まで企業のビジネスを支援しています。
今回の株式取得により、デロイト トーマツ グループは、会計専門家による経理・各種管理業務支援であるプロフェッショナルBPOサービスを強化します。これにより、トーマツおよび会計工房の持つ業務効率化・経営課題解決の知見等をもとにした専門サービスと、トーマツの子会社で構想策定から運用まで包括的なERP導入の支援やSaaSを活用した経理DXサービスを展開するデロイト トーマツ smooth株式会社およびデロイト トーマツ エフビー株式会社のナレッジとを組み合わせることにより、Business Process as a Service（BPaaS）の強化を図り、クライアントの経営管理領域における課題解決を包括的に支援します。
デロイト トーマツ 会計工房株式会社 概要
設立：2000年9月
本社所在地：東京都文京区関口1-24-8 東宝江戸川橋ビル2階
事業内容：プロフェッショナルBPOサービス
代表取締役社長：鈴木 基之
URL：www.deloitte.com/jp/dtaf
本件に関するお問合わせ先
報道機関の方からの問い合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報 内山、菊池
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp