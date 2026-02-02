こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
爽快な刺激が楽しめる！定番のおいしさ！「ダイドー THE コーラ」を新発売
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「ダイドー THE コーラ」を自動販売機では3月2日（月）より、量販店等では5月25日（月）より発売しますので、お知らせいたします。
「ダイドー THE コーラ」は、定番のコーラのおいしさが楽しめる、春夏シーズンにぴったりな強炭酸飲料です。適度な酸味と甘味のバランスで、ゴクゴク飲める味わいに仕上げました。
リフレッシュしたいときなど、さまざまなシーンで、強刺激・超爽快な「ダイドー THE コーラ」をお楽しみください。
●商品特長
「ダイドー THE コーラ」
◆適度な酸味と甘味でゴクゴク飲める、定番の味わいです。
◆強炭酸により、強刺激・超爽快なコーラに仕上げました。
●商品概要
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
