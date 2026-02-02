「パッションリーダーズセミナー2026」4年連続で経済産業省の後援決定





株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 兼 グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）が運営する、一般社団法人パッションリーダーズ（以下、パッションリーダーズ）において、「パッションリーダーズセミナー2026」が経済産業省後援のもと開催されることが決定しました。















近藤太香巳代表理事から「パッションリーダーズセミナー」の経済産業省後援決定が発表された（2026年1月26日 新年賀詞交歓会）











政府は、将来的にユニコーン企業を100社創出すると掲げていますが※1、現状のユニコーン企業数は8社※2にとどまっています。スタートアップの成長を阻害する要因として、「失敗に対する危惧」「身近に起業家がいないこと」「学校教育の不足」といった起業家を取り巻く課題が、経済産業省の調査※3で挙げられています。パッションリーダーズでは、年間12回の定例セミナーで一流経営者の成功事例・リアルな体験談などが語られ、講演後の懇親会でさらに学びと交流を深めることで、経営意欲を高めます。会員同士の事業連携や取引機会の創出を目的としたイベントでは、1回当たり約40件のビジネスマッチングが成立し、その総額は1,000億円を超えます。その他、385本（2026年1月時点）のセミナー動画を、無料で何度も視聴できるオンラインコンテンツなど、スタートアップ企業の経営者の成長を継続的に支援しています。NEXYZ.Groupはパッションリーダーズセミナーの開催を通じて、次代を担うリーダーたちが学び、互いに研鑽して成長できる機会や環境を提供することで、日本経済を活性化し、社会に貢献してまいります。※1 経済産業省「スタートアップ育成 5か年計画」※2 CB Insights「The Complete List Of Unicorn Companies」※3 経済産業政策局「事務局説明資料（スタートアップについて）」

新年賀詞交歓会で『宿命は変えられない。徳を修め、機を掴み、縁を活かすことで運命を自ら創る。』と、500名以上の経営者へ向けメッセージするSBIホールディングス 北尾吉孝氏（パッションリーダーズ特別顧問）

パッションリーダーズとは2011年に発足した会員数7,000名を超える日本最大級の経営者交流団体。「学ぶ・磨く・つながる」をコンセプトに、経営者の成長と社会貢献を目的に活動する。代表理事：近藤太香巳（株式会社NEXYZ.Group 代表取締役社長 兼 グループ代表）活動内容：定例セミナー、アカデミー、ビジネスマッチング会、部会、Passion Leaders AWARDなど活動拠点：東京・北海道・東北・名古屋・大阪・四国（愛媛、高知）・九州本件に関するお問合わせ先株式会社NEXYZ.Groupグループ広報・IR（担当：嶋田）TEL：03-6415-1178MOBILE：090-7135-5085Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp関連リンク「株式会社NEXYZ.Group」コーポレートサイトNEXYZ.Groupのサステナビリティ（Social）https://www.nexyzgroup.jp/sustainability/social/