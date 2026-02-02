glo™およびVELOが「第76回さっぽろ雪まつり」に喫煙ブースを出展











glo™のトライアルおよびメンバー登録を行った来場者には、コーヒー引換券を提供し、会場内で温かいコーヒーを受け取ることができます。冬の屋外イベントであるさっぽろ雪まつりの環境に配慮し、トライアル体験後もリラックスして過ごせる時間を提供します。