こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
CTF Life、業界に先駆けて自主的なESG開示を実施より持続可能なエコシステムを構築し、保険の枠を超えた価値を創出
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月2日 - CTF Lifeは、ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する初の単独の開示報告書を公表しました。この自主的な取り組みにより、持続可能な施策を事業運営に組み込んでいく当社の戦略をさらに強化します。国内外の主要な開示基準に沿った単独のESG報告書を自主的に公表するこの取り組みは、香港の非上場の保険会社としては先行事例のひとつとなります。
本報告書では、2024年7月1日〜2025年6月30日（2025年度）を対象とし、過去1年間における当社のESGの主な取り組みを総括するとともに、保険会社の中核事業に関する重要なESG要素を反映しつつ、親会社であるCTF Services Limitedと足並みを揃えた、ESGの戦略的な優先事項を打ち出しています。また、コーポレートガバナンス、企業リスク管理、当社が環境や社会に与える影響など、ステークホルダーにとって重要なテーマも取り上げています。
CTF Lifeのエグゼクティブディレクター、副最高経営責任者（Deputy CEO）、最高財務責任者（CFO）であるEllick Tsuiは、次のように述べています。「CTF Life初となるESG開示報告書を公表したことは、社会全体におけるより持続可能な未来の実現に向けた当社の取り組みの大きな節目となります。当社は、ESGの取り組みと経済的な成功は互いに補完し合うものだと考えています。責任ある先見的な企業として、堅実なESGの実践をとおして、より効果的なリスク管理、ステークホルダーとの信頼強化、地域社会の成長促進、永続的な価値創出を実現します。サステナビリティーへの投資により、現在の地域社会の支援にとどまらず、より強靭で持続可能な保険エコシステムの形成に寄与し、保険の枠組みを超えた価値を創出しています。」
本報告書では、「独自のビジネスモデルを活かしたご家族の幸せの実現」、「投資ポートフォリオへのESG統合による、財務上の成果および社会貢献の両立」、「ガバナンスおよび企業リスク管理の枠組みへのESGの組み込み」というCTF Lifeの3つの主なESG戦略について説明しています。
CTF LifeのESGの取り組みについて詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.ctflife.com.hk/pdf/en/about-ctflife/sustainability/esg-reports/CTF%20Life%20FY25%20ESG%20Disclosure%20Report_EN.pdf
CTF Lifeについて
周大福人寿保険有限公司（CTF Life）は、香港で有数の歴史ある生命保険会社として、一人ひとりに合わせたプラン、終身保険、多様なライフスタイル体験を提供し、お客様とそのご家族の人生をサポートしています。アジアを代表する保険会社を目指し、保険の枠を超えた価値を継続的に創造しています。
Chow Tai Fook Life Insurance Company Limited（有限責任会社としてバミューダに設立）
CTF Lifeのエグゼクティブディレクター、副最高経営責任者（Deputy CEO）、最高財務責任者（CFO）であるEllick Tsuiは、次のように述べています。「CTF Life初となるESG開示報告書を公表したことは、社会全体におけるより持続可能な未来の実現に向けた当社の取り組みの大きな節目となります。当社は、ESGの取り組みと経済的な成功は互いに補完し合うものだと考えています。責任ある先見的な企業として、堅実なESGの実践をとおして、より効果的なリスク管理、ステークホルダーとの信頼強化、地域社会の成長促進、永続的な価値創出を実現します。サステナビリティーへの投資により、現在の地域社会の支援にとどまらず、より強靭で持続可能な保険エコシステムの形成に寄与し、保険の枠組みを超えた価値を創出しています。」
本報告書では、「独自のビジネスモデルを活かしたご家族の幸せの実現」、「投資ポートフォリオへのESG統合による、財務上の成果および社会貢献の両立」、「ガバナンスおよび企業リスク管理の枠組みへのESGの組み込み」というCTF Lifeの3つの主なESG戦略について説明しています。
CTF LifeのESGの取り組みについて詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.ctflife.com.hk/pdf/en/about-ctflife/sustainability/esg-reports/CTF%20Life%20FY25%20ESG%20Disclosure%20Report_EN.pdf
CTF Lifeについて
周大福人寿保険有限公司（CTF Life）は、香港で有数の歴史ある生命保険会社として、一人ひとりに合わせたプラン、終身保険、多様なライフスタイル体験を提供し、お客様とそのご家族の人生をサポートしています。アジアを代表する保険会社を目指し、保険の枠を超えた価値を継続的に創造しています。
Chow Tai Fook Life Insurance Company Limited（有限責任会社としてバミューダに設立）